El grupo municipal decausadas por los trabajos, especialmente entre los usuarios del autobús urbano. “El Consistorio está, independientemente de la titularidad del espacio, obligado a hacer cumplir con normativas y plazos de ejecución especialmente en lo que afecta a las paradas del transporte urbano”, reclamó la formación liderada por el exalcalde Samuel Folgueral.

En ese sentido, USE insistió en que “los usuarios del autobús urbano son los más afectados por unas obras que les han condenado a no tener un lugar donde guarecerse, mientras que la imagen del entorno del Hospital es lamentable por causa del estado de abandono de unos trabajos que parecen no terminar jamás”.

En la misma línea, criticaron la “sensación de provisionalidad y dejadez” que ofrece el aparcamiento y añadieron que la paralización de las obras “no hace sino incrementar la desazón que los bercianos sienten con cada visita al centro asistencial”.

“El Ayuntamiento de Ponferrada debe implicarse en la aceleración de las obras para su definitiva conclusión y solucionar junto a la empresa concesionaria el problema del transporte público de una forma definitiva y sin que los usuarios sufran como hasta ahora las inclemencias del tiempo”, concluyeron