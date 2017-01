El XIII Congreso del Partido Popular de Castilla y León se celebrará el día 1 de abril en la ciudad de Valladolid, según acordó este lunes el Comité Ejecutivo Nacional, bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, cuya decisión será ratificada en breve por la Junta Directiva Regional. El ‘cónclave’ autonómico, que se desarrollará en una única jornada, coincidirá en el mismo fin de semana con los de Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según informaron a Ical fuentes ‘populares’.

Será después del congreso nacional, previsto para los días 10, 11 y 12 de febrero, cuando se convoque la Junta Directiva del PP de Castilla y León para refrendar la fecha acordada este lunes por el Comité Ejecutivo Nacional. El partido decidió que los congresos autonómicos se celebrarán en las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril.

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró este lunes, en una entrevista en Onda Cero, que no será candidato a la Presidencia de la Comunidad en 2019 pero afirmó que “en este momento no hay nada absolutamente descartado” sobre su continuidad o no al frente del partido. Al respecto, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, aseguró, “no ya como portavoz nacional sino como castellano y leonés”, que Herrera “tendrá el respaldo de todos sus compañeros” decida lo que decida.

Asimismo, Pablo Casado confirmó que el Congreso de Castilla y León seguirá la línea del “fortalecimiento de un proyecto” que a su juicio “lleva recibiendo la confianza de los castellanos y leoneses desde hace muchos años”. El último congreso del PP de Castilla y León se celebró en mayo de 2012 en la ciudad de Ávila, en el que se reeligieron a Juan Vicente Herrera como presidente y a Alfonso Fernández Mañueco como secretario, pero se creó el puesto de coordinadora que recayó en Alicia García, actual consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Precisamente, Herrera, sobre la posible incompatibibilidad de María Dolores de Cospedal como secretaria general del PP y ministra de Defensa, no se pronunció pero acudió como ejemplo al caso de Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca y ‘número dos del partido” en la Comunidad. El presidente autonómico se mostró “satisfecho” con su trabajo como secretario y como regidor de la capital salmantina.

Calendario

El Partido Popular fijó este lunes en su Comité Ejecutivo Nacional el calendario de los congresos autonómicos que seguirán al nacional, y que se desarrollarán en tres fines de semana. En la comparecencia posterior, Casado explicó que el presidente del PP destacó como uno de los aciertos del partido “su unidad”, tanto frente a “las preocupaciones de los españoles pero también en cuanto a nuestras decisiones internas”. “Si no hubiéramos remado todos en la misma dirección hubiera sido imposible llegar a donde estamos”, dijo el presidente del Gobierno.

Rajoy, que según Casado comenzó su discurso en este Comité “agradeciendo el aguante y el apoyo del PP a su persona y la actuación que ha venido desarrollando en estos cinco años”, apuntó a la necesidad de que estos congresos regionales sirvan también para completar la renovación de toda la estructura del partido en el primer semestre del año. Proceso que comenzará en el mes de febrero con el XVIII Congreso Nacional que renovará el Comité Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva Nacional, y continuará hasta Semana Santa con los congresos autonómicos. En verano será el tiempo de los congresos provinciales.

Menor ruido

Casado incidió además en la necesidad de que esa renovación se haga “con el menor ruido y los menores líos posibles”, pero “con la mayor fuerza orgánica para renovar los equipos y con ellos la ilusión y las ansias de seguir sirviendo a los españoles”. Algo que engarza con la preparación de las elecciones municipales y autonómicas. En este punto Mariano Rajoy consideró que “lo óptimo” es que en esos congresos se vayan resolviendo los posibles candidatos para dicha cita electoral, de manera que los equipos tengan ya dos años para ir trabajando en lo que será “sin duda una cita electoral fundamental”.