El jugador brasileño Yuri de Souza ya viste de nuevo la camiseta blanquiazul. Después de días de rumores la directiva confirmaba este fin de semana la vuelta del “hijo pródigo” y la presentación oficial no se ha hecho esperar más. Este lunes el presidente del club, José Fernández Nieto oficiaba la representación del jugador ante decenas de aficionados. Y es que el Bierzo estaba deseoso de que el “hasta pronto” que pronunció el jugador a su afición hace un año, cuando comenzó su aventura en la liga china, se acabase lo antes posible.

“Tengo que agradecerle a él y su familia que esté aquí. Sabemos las dificultades que tuvimos para que estuviera otra vez con nosotros. Había muchos equipos intentando hacer su fichaje y quiso venir a una categoría inferior y volver a la Ponferradina. Esperamos que en esta nueva etapa tengamos muchos éxitos y un buen futuro”, agradeció Nieto.

Emocionado, De Souza aseguraba que su vuelta a club blanquiazul es uno de los momentos más felices y especiales de su vida. “Vuelvo a mi casa a estar con mi gente. Dentro de poco volveré a pisar el Toralín. ¡Estoy deseoso! Por mi jugaría ya el domingo pero tenemos que ver cómo estoy físicamente”. Ni siquiera él a su marcha, hace un año, pensaba que su vuelta sería tan rápida pero el mercado chino es “cambiante”, “les gusta tener siempre jugadores nuevos y les agradezco que me comunicaran con tiempo que querían prescindir de mi porque eso ha hecho que esté aquí. Escuché otras opciones de clubes pero tenía claro que quería volver a la Ponferradina”.

El grito de “Yuri, Yuri” vuelve a ser un himno en el Toralín desde este lunes. El fichaje ha supuesto un chute de energía para la afición después del descenso del equipo a segunda división b y la mala racha que parece estar atravesando el equipo, que no consigue convencer a sus seguidores. “Que la gente espere mucho de mí es bueno porque sé de la importancia que puedo ser para el equipo y el club. Ahora tengo una responsabilidad de hacer bien mi trabajo e intentar nuestro objetivo de colocar al equipo en puestos de play off. Lo voy a dar todo por este equipo, como siempre, y ojalá podamos conseguir nuestro objetivo al final de la temporada”.

El contrato es por lo que resta de temporada y dos más aunque el club y el jugador esperan que éste sea el último equipo en el que debute el brasileño. “Mi sueño es acabar mi carrera en la Ponferradina aunque espero seguir jugando bastantes años a fútbol. No me arrepiento de haberme ido porque la experiencia en China fue una de las mejores en mi vida. Fue buenísima y hay que valorar las cosas. Cada uno a su tiempo. Hoy estoy aquí que seguramente va a ser otra etapa muy bonita en mi vida”, por delante queda mucho trabajo y conseguir sumar puntos de tres en tres, “sabemos la dificultad de segunda b, y jugar play off pero ya tenemos dos experiencias. El sitio de la Ponferradina es como mínimo segunda a y estoy aquí para ayudar e intentar poner a la Ponferradina en su sitio”.

Los aficionados arroparon al jugador en su vuelta