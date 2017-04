El Bierzo Digital - 18 de Abril de 2017

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (D), junto al alcalde de Toreno (León), Laureano González (C), y el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Santa Marina del Sil, Ángel González (D), durante su visita a la localidad de Santa Marina del Sil. / C. Sánchez