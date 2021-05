Las 10 mejores canciones de Eurovisión que no llegaron a ganar

Toda Europa y parte del extranjero pondrá sus ojos en Rotterdam el próximo sábado 22 de mayo con la celebración del Festival de la canción ligera por excelencia, Eurovisión.

Este tradicional show televisivo aúna música, danza, espectáculo y tensión dramática a parte de iguales y ha aportado al acervo cultural continental no pocas melodías que son bandas sonoras del mundo occidental.

Son decenas las canciones que han pasado por este espectacular escenario. Muchas de ellas lograron la fama, algunas resultanto victoriosas. Pero no pocas canciones se quedaron sin galardón, aun seguramente mereciéndolo, conformando ese grupo de canciones que sin llegar a ganar Eurovisión marcarón la historia de este concurso. Es difícil elegir las mejores canciones de Eurovisión (entre las que no ganaron), pero aquí está un intento.

Seguramente, no estén todas las que son (aunque esperemos que sean todas las que están). Las 10 mejores canciones que no llegaron a ganar Eurovisión serían las siguientes. Anímese a conocerlas en un repaso a largos años de historia de un festival musical con repercusión en literalmente todo el mundo.

10. L’Essenziale, Marco Mengoni (Italia, 2013)

En2013, el festival de Eurovisión se celebró en Suecia, tras la victoria incontestable de Loreen en Bakú (con la canción Euphoria) el año anterior. Los italianos mandaron a un guaperas con voz bonita vestido de traje, pero no ganaron (la victoria se la llevó Dinamarca). Marco Mengoni interpretó L’Essenziale, con la que había ganado el festival de San Remo; pero no fue suficiente para seducir a la audiencia europea. Aun así, la canción (como suele pasar con las italianas) era bastante buena.

9. In A Moment Like This, Chanée & N’evergreen (Dinamarca 2010) Dinamarca bien podría haber ganado en 2010 con In A Moment Like This, del dúo Chanée & N’evergreen. Los dúos no suelen ganar Eurovisión, lo haría Azerbajan unos años después (aunque es difícil explicar cómo). La pareja danesa propuso este energético tema pero se quedaron sin llevarse el gato al agua, a pesar de que la cancioncilla está bastante bien para lo que viene siendo Eurovisión y tenía todas las papeletas para ganar.

8. Drip Drop, Safura (Azerbajan, 2010)

Azebajan quiso ganar en 2010 con la canción Drip Drop, interpretada por la vocalista Safura, en lo que fue su primera apuesta seria para hacerse con el festival. La balada, en inglés, vibraba desde las cuerdas vocales de la cantante, quien, trascendió, unos días antes de la interpretación había tenido un conato de ahogamiento en la piscina del hotel, o eso contaron. El drama llevado a escena en esta canción se quedó sin premio pero el desamor que retrata nunca desaparece. Es una de las mejores cancione de Eurovisión (de entre las que no ganaron). 7. Alcohol is Free, Koza Mostra (Grecia 2013)

Una de las mayores gamberradas que han ido a Eurovisión fue Alcohol is Free, de la banda roquera con toque ska griega Koza Mostra, que además se hicieron acompañar de Agathon Iakovidis, un cantante tradicional heleno. La música es muy movidita y la letra habla de fiestas regadas de bebercio, no se sabe si en una invitación a Europa y el esto del mundo a conocer las (baratas) maravillas del ocio mediterráneo. Ganó la sosa de Dinamarca, como ya hemos dicho.

6. Bandido, Azúcar Moreno (España, 1990) Las hermanas Encarna y Toñi Salazar se plantaron en Eurovisión para llenar de garra los televisores de medio mundo con su tema Bandido, pero se quedaron sin ganar. Además, su actuación tiene para la historia del festival una anécdota, y es que tuvieron que empezar de nuevo por un problema técnico al comenzar. Bandido es un temazo con salero flamenco que nadie ha podido no escuchar, y aunque no esté en el altillo de los vencedores, es uno de las mejores composiciones que han pasado por Eurovisión.

5. Fuego, Eleni Foureira (Chipre 2018)

Chipre estuvo a punto de ganar Eurovisión en 2018 con la esbelta Eleni Foureira cantando y danzando Fuego, un tema con mucho gancho que se ha usado en radio y televisión en diversas promociones publicitarias. La chipriota hizo valer su portentoso físico y su viva voz para encandilar a las masas de europeos pero no fue suficiente, quedó segunda, para hacerse con el festival. La canción es pura sensualidad y una de las más atractivas propuestas que ha dado Eurovisión en los últimos años.

4. Cliff Richard: Congratulations (1968)

El año que ganó Massiel, Reino Unido envió sus felicitaciones en forma de canción con Cliff Richard cantanto Congratulations, que si bien no ganó sí consiguió que su canción se hiciera largamente famosa. Casi todo el mundo la ha escuchado, aunque es habitual dar con la sorpresa cuando se señala que el tema proviene de Eurovisión (pasa lo mismo con A-ba-ni-bi, la canción israelí que ganó en 1978). Cliff Richard es un cantante celebérrimo en su inglaterra natal. Por cierto: cuentan los ingleses que con su buen perder habitual se inventaron que Massiel había comprado los votos y por eso Cliff Richard no había resultado vencedor.

3. Nel Blu Dipinto Di Blu, Domenico Modugno (Italia, 1958)

En 1958 ganaron los holandeses con una canción que nadie recuerda y los italianos mandaron Nel blu Dipinto Di Blu, que más o menos todo mundo viene a conocer como “Volare-oh-oh”. Es archiconocida. Es uno de los temas más conocidos de los que han pasado por Eurovisión, un ejemplo paradigmático de lo potente que es este histórico festival. Todo ello la convierte en una de las mejores canciones de Eurovisión.

2. Eres tú, Mocedades (España 1973)

Sin duda, la mejor canción que ha llevado España a Eurovisión y una que, aunque no ganó, tiene la mejor de las consideraciones. Eres tú, de Mocedades, es una melodía armónica y bonita con una puesta en escena serena y llena de carisma. Tanto la voz solista como el coro son sones inolvidables que todos los españoles tienen en la cabeza. No pudieron hacerse con la victoria pues se la llevó Luxemburgo. Para muchos, es la mejor de las mejores canciones de Eurovisión.

1. You Are The Only One, Segey Lazarev (Rusia, 2016)

La historia reciente de Eurovisión tiene en 2016 material suficiente para todo tipo de teorías conspiranoicas. En las semifinales, recuerdan los eurofans, el jurado dio muchos más puntos a Rusia que a Ucrania pero en la final hubo un cambio de criterio que los seguidores más aguerridos del festival asignan a las cuestiones de la geopolítica universal, y en vez de ganar Rusia, como cabía prever, ganó Ucrania. Sea por lo que fuere, Rusia se quedó con Crimea y con las ganas de ganar Eurovisión con You Are The Only One, una de las mejores canciones que han pasado por el festival desde Euphoria y con una puesta en escena que difícilmente se va a poder superar.