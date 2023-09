Concentración huelga Teleperformance Ponferrada. / CC

El total de los trabajadores de Teleperformance Ponferrada han salido este lunes a la calle en lo que será una huelga de 24 horas para intentar frenar el despido de 158 trabajadores del centro de la capital berciana.

En un centro en el que llegó a haber 900 teleoperadores y en el que hoy en día están por debajo de los 500, el despido de estas 158 personas se traduce en un tercio de la plantilla, asegura Yeray Vidal Sernández, portavoz de CGT, que adelanta que si se lleva a cabo este ERE "el centro de trabajo estaría condenado a la extinción y no podemos permitirnos una medida tan lesiva en una zona como la nuestra, en la que la tasa de desempleo es enorme y la gente se tiene que ir fuera".

El 100% de los trabajadores de Teleperformance Ponferrada secundan la huelga, que está teniendo un seguimiento "fantástico", en palabras de Vidal. Este lunes en las instalaciones de la empresa se encontraban 4 personas, todos ellos personal de estructura. En los otros centros, como Sevilla y La Coruña, también tienen un seguimiento de huelga total.

Vidal señala que la negociación gira en torno "a lo mismo, y es que no hay causa para la medida". "La documentación que pone la empresa encima de la mesa no justifica de ninguna manera 310 despidos", apunta la portavoz. Además, dice, "este expediente de regulación de empleo es organizativo y productivo, algo que nos sorprende, porque no paramos de atender llamadas en todos los centros de trabajo y una empresa de tal condición económica tiene la posibilidad de reorganizar y que no falte trabajo en ningún centro".

La próxima reunión fijada es este martes a las 11:00 horas de la mañana, y la siguiente será el viernes.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Relaciones Institucionales, Fondos Europeos y Transparencia, Lidia Coca, señala que desde el Ayuntamiento de Ponferrada "siempre vamos a apoyar al empleo y a todo lo que tenga que ver con lo que pueda afectar a los trabajadores". Desde el consistorio se han mantenido "dispuestos a hacer esa mediación con la empresa y ahí continuamos para todo lo que necesiten, apoyando al empleo e intentando que este ERE no afecte a los trabajadores de Ponferrada". Coca asegura que el Ayuntamiento todavía no ha tenido ninguna respuesta por parte de la empresa en sus peticiones.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, apela a la "unión de todos" en un momento que "supone una amenaza sobre 158 empleados", y anima a los trabajadores a "pelear porque se mantengan los puestos de trabajo". "La empresa se ceba una vez más con el Bierzo, por eso es importante que estemos todos unidos", señala, y asegura también que "nosotros nos hemos dirigido a la dirección de la empresa y de momento no hemos tenido respuesta".

El líder de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, manifiesta su preocupación porque "nunca pensaríamos que podíamos llegar a este tipo de problemas con un servicio que cada vez tiene más demandas". "Este tipo de empresas lo único que tienden es a coger subvenciones y a tratar a la gente como si fuera algo mercantil", concluye.

Concentración huelga Teleperformance Ponferrada. / CC