115 estudiantes participan en los premios literarios que fomentan la igualdad

70 alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios públicos y concertados del municipio han participado en una nueva edición de los premios literarios organizados por la concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Ponferrada, que se ha bautizado como “La mujer y la ciencia”. En esta modalidad se han concedido 5 premios consistentes en material escolar.

Otros 45 estudiantes han presentado trabajos en otra modalidad de premios destinados a 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, que lleva por lema “Un like por los malos tratos”. “Al ser mayores tocamos el tema de las redes sociales que les encanta, Instagram en concreto, bien con vídeos o con publicaciones de fotografías”, explica la concejala del área de Acción Social, Alexandra Rivas. El montante total de los premios asciende a 1310 euros, pero que al tratarse de menores deberán canjearlo por actividades o material deportivo.

El objetivo de esta iniciativa es trabajar y fomentar el tema de la igualdad. Es una forma de trabajar la violencia de género desde la base, para que los niños y jóvenes rechacen esta lacra social. “Es un tema peligroso, y tratamos de incentivarles con premios de este tipo. Participan por igual chicos y chicas que se han implicado mucho en el tema. Son muy buenos trabajos”, añade la concejala.

En la primera modalidad, relatos escritos por alumnos de 5º y 6º de Primaria, los galardonados fueron: Dana Núñez, del colegio Navaliegos en el primer puesto, seguida de Gael Prieto y Mauro Guerra ambos del Colegio Campo de la Cruz, Lucía Morán del Colegio la Asunción y Ariadna Vega del Colegio Valentín García Yebra.

En la segunda modalidad, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato la pareja ganadora del primer premio ha sido la compuesta por Daniela Gómez e Irene Antelo, del Colegio La Inmaculada.

Las princesas ya no son rescatadas por príncipes valientes

Algunas de las alumnas participantes, como Yaiza de 4º del Instituto Europa, explicó que su grupo ha presentado un corto cuyo tema es que las princesas no tienen que ser siempre salvadas por un príncipe que es lo que se ve en todos los libros infantiles. Siempre ellos son los fuertes y los salvadores. Yaiza comentó que todos estuvieron de acuerdo en el tema, que lo que más les costó fue encontrar la idea, porque luego el proceso creativo les resultó más fácil y divertido.

Gael Prieto de 5º de Primaria del Colegio Campo de la Cruz presentó el trabajo “María Andrés se casa mayor”, relata la historia de una mujer perteneciente a una familia de comerciantes que escribió el primer libro de matemáticas de operaciones simples para personas que no tenían acceso al aprendizaje. “Quería contar que es una persona que hizo algo muy importante y que se conocía poco. Yo la conocí buscando, me interesa lo que hacen las mujeres y además me gustan las mates”, argumentó.

Alexandra Rivas agradeció la participación de todo el alumnado y el buen nivel de los trabajos presentados.