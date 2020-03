12-70 y grupo Viloria lo harán posible: catas de cerveza dentro de la antigua mina del grupo Lumajo

Los promotores de la cervecera independiente 12-70 lo califican como “una atracción turística única en el mundo” porque, a través de un comunicado, la empresa ha anunciado que, gracias a un acuerdo con el grupo Viloria, lacianiegos y visitantes podrán disfrutar de catas de cerveza a más de 250 metros de profundidad.

El pacto alcanzado conlleva la rehabilitación y uso turístico del plano inclinado de la antigua explotación minera del grupo Lumajo, “convirtiendo este invaluable patrimonio industrial en un atractivo turístico único en el mundo”, tal y como reza el escrito. Y es que, según recuerda la empresa 12-70, en ningún otro lugar puede disfrutarse de semejante privilegio accediendo a pie por una antigua galería que a la vez permitirá conocer también “el trabajo y tesón de los mineros que día a día recorrían sus túneles”.

La visita al plano inclinado, matizan desde la 12-70, será de aproximadamente 258 metros de profundidad. Los visitantes de la fabrica de cerveza podrán conocer de primera mano todo el proceso artesanal de su elaboración y acceder después al plano inclinado, ataviados con su correspondiente casco y lámpara minera. Una vez en la parte final del plano inclinado podrán degustar una variedad de cerveza única, que solo se comercializará en la fábrica y solo se podrá disfrutar bajo tierra.

En esta pequeña “aventura” los visitantes “se divertirán, beberán cerveza, se llevarán algún susto y hasta puede que conozcan el espíritu del maestro cervecero minero que dicen deambula por nuestros túneles”, añaden en el comunicado ofrecido por la cervecera. Y es que el plan persigue como objetivo final “servir de reclamo y de punto de atracción” para conseguir que miles de personas conozcan la comarca a través del patrimonio industrial minero, y también de la cerveza. De hecho, su promotor, Juan José Villanueva, calcula que las expectativas son “superar los 7.500 visitantes en el segundo año”.

Palabras de agradecimiento han tenido, desde la 12-70, hacia el Grupo Viloria, dueños de los derechos de explotación del subsuelo. Concretamente señalan que el entendimiento y la sintonía con Manuel Viloria, propietario de la compañía minera, ha sido total. “Solo hemos obtenido de ellos buenas palabras, hechos y una disposición total a colaborar en todo lo necesario para que este proyecto se lleve a cabo, tanto económicamente como materialmente”. A la vez, la cervecera añade, que la empresa minera pondrá a su disposición “todos sus conocimientos y personal especializado” para hacer de este proyecto una realidad, eso sí, en cuanto las circunstancias actuales lo permitan.

En la misma línea, la 12-70, afirmó que el grupo Viloria les ha manifestado continuamente “su compromiso con la cuenca minera” y su intención “de trabajar para devolver a nuestro valle todo lo que durante tanto tiempo le dio, pero no solo con este proyecto, si no con otros que están por venir”. Asimismo, la cervecera agradece al grupo Viloria su “invaluable aportación” por no dudar “ni un minuto y dar su apoyo total al plan”.

Para concluir, Juan José Villanueva, ha puntualizado que durante este tiempo, la cervecera ha mantenido “estrecha comunicación ” con la Dirección General de Minas “que tendrá que dar el visto bueno a la rehabilitación” pero que aún así ya ha manifestado su disposición “a colaborar, para no dejar a Laciana sin un proyecto que puede ser vital”.