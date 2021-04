Firmas reclamando un servicio digno de Oncología en el Hospital El Bierzo. / EBD

Este viernes se remitieron 11.000 firmas de ciudadanos bercianos para protestar ante el Procurador del Común por las deficiencias del servicio de Oncología del Hospital El Bierzo, que se suman a las 1.800 enviadas dos semanas atrás y a todas aquellas que se están mandando de forma particular.

La responsable de esta campaña de recogida de firmas, Lucía Bodelón, afirma que con esta iniciativa “estamos gritando fuerte y claro que no. Que no es suficiente con el apoyo del CAULE, que queremos los cinco especialistas a tiempo completo que se nos prometieron para este servicio. Que no queremos que en cada consulta nos vea un médico diferente. Que no queremos volver a casa sin haber recibido el tratamiento porque la farmacia del hospital no da abasto. Que no queremos seguir pasando horas en una ambulancia para recibir cinco minutos de radioterapia, un tratamiento que deberían darnos en nuestro hospital, ya que para algunos desplazarse a Ponferrada ya es más de lo que pueden tolerar en su estado”.

La recogida sigue adelante en comercios y locales de hostelería de todo el Bierzo, y también se ha puesto a disposición de los interesados un enlace donde se puede descargar el formulario de queja para firmarlo y enviarlo por correo al Procurador del Común.