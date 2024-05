Tres lustros de ocupación romana en Cacabelos

La asociación de recreación histórica Ludus Bergidum Flavium celebra en 2024 su decimoquinto aniversario con una exposición en el Museo Arqueológico de Cacabelos en la que muestran sus tres lustros de historia y una parte del material que utilizan en sus actividades, que tienen el colofón cada año con la celebración de la fiesta romana en la Villa del Cúa la primera semana de agosto.

El presidente de la asociación y miembro fundador, Gonzalo González, recuerda que la fiesta nació en el año 2000 después de que le tocara organizar la grabación del programa de Antena 3 Megaplayback: “Yo siempre estaba haciendo cosas para el carnaval, para otras fiestas, y me pidieron que organizara aquello. Eso fue en junio y en agosto teníamos las fiestas de San Roque, así que empecé a mover a la gente que me había ayudado y, como me gusta la historia, decidimos hacer una fiesta romana”. En su cabeza estaba no sólo la diversión, sino también reivindicar el pasado romano de Cacabelos: “Bergidum no es sólo un teatro de Ponferrada; Bergidum es Cacabelos”, afirma.

Desde esa primera celebración a la romana, la asociación ha ido creciendo a base de ver y colaborar con otras agrupaciones similares: “Vimos que había cosas parecidas en Astorga, en Lugo… Luego se empezó a unir gente y ahora rondamos los 500 miembros en la asociación”. Ese crecimiento les permite tener la capacidad de acudir a otras recreaciones –esta semana estarán en Jaén y la siguiente en Mérida– y les dio la oportunidad de participar en los Premios Princesa de Asturias de 2016, cuando la clasicista inglesa Mary Beard, experta en la historia de Roma, recibió el galardón.

La historia romana de Cacabelos

A Gonzalo González se le nota su pasión por la historia de su pueblo cuando, recorriendo la exposición que alberga el Museo Arqueológico, aprovecha para explicar qué es Ludus Bergidum Flavium. “Recogemos dos momentos. Primero, la toma del Castro [Ventosa], hacia el año 25 antes de Cristo; y después cuando llegó el legado de César Augusto, en torno al año 100, que es lo que recreamos en la fiesta”.

Los romanos llegaron a esta zona para “pacificarla” en las Guerras Cántabras y se quedaron por el oro que encontraron “no sólo en Las Médulas, también en la Leitosa, los Cáscaros, los lagos de Villabuena…”. Fue el emperador Vespasiano el que le añadió el Flavium a Bergidum en el año 70, pues pertenecía a la familia de los Flavios.

Bergidum Flavium, el Cacabelos romano, se encontraba en un importante cruce de caminos entre las vías Augusta y Nova, que iban desde Asturica Augusta (Astorga) a Lucus Augusti (Lugo) y desde la propia Bergidum Flavium a Bracara Augusta (la actual Braga, en Portugal), convirtiéndose así en un importante núcleo de población asociado a la minería.

Para mantener el orden, se desplazó a la zona el Ala II de la legión Flavia, un grupo de caballería preparado para moverse rápido ya en tiempos de paz, “una especie de Guardia Civil de la época”, apunta Gonzalo González, que explica que de esos legionarios viene el símbolo de la asociación Ludus Bergidum Flavium: “En Cacabelos aparecieron siete cráneos de toro con un clavo, lo que se entiende que es un sacrificio a Mitra, un dios de la legión. Por eso tenemos el emblema de los laureles por la victoria en las Guerras Cántabras y el cráneo de toro con el clavo”.

El arte de la exposición

La exposición sobre los 15 años de Ludus Bergidum Flavium que se puede visitar en el Museo Arqueológico de Cacabelos hasta enero de 2025 recoge no sólo la historia de la asociación, sino el trabajo artesanal de sus socios, que son los encargados de realizar todas las piezas que se utilizan en las recreaciones, desde vasijas de barro o monedas hasta las loricas y las armas que portan legionarios y gladiadores.

La muestra también incluye un repaso a los carteles que, año tras año, han ido anunciando la llegada de los Ludus a Cacabelos, aprovechándolos para repasar la historia de la zona, desde los asentamientos astures del Castro Ventosa, llamado por los romanos a su llegada Bergdunum (fortaleza en lo alto), de donde deriva Bergidum, hasta la extracción de oro, los festejos romanos o el valetudinarium, una mezcla de farmacia y hospital de campaña que acompañaba a las legiones. También hay una pequeña muestra de lo que fue la gran exposición de muñecos de Playmobil que se exhibió hace unos años con más de 1.500 piezas gracias a la colaboración de un cacabelense que, casualidades de la vida, trabaja para la famosa fábrica de juguetes.

Premio al trabajo bien hecho

El buen hacer de la asociación Ludus Bergidum Flavium tuvo su premio hace escasas semanas, cuando se oficializó su entrada en la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Este hito, señala Gonzalo González, es un reconocimiento a su cuidado a la hora de ser fieles a la Historia en sus representaciones, aunque confiesa que también supondrá “más trabajo, porque tendremos que ser más cuidadosos aún y algunas licencias que nos tomábamos en la fiesta por diversión habrá que separarlas para diferenciar la recreación de otras actividades más lúdicas”.

En cualquier caso, asegura que seguirán aunando el rigor histórico con la diversión y anima a participar en el próximo Ludus Bergidum Flavium, que tendrá lugar del 2 al 4 de agosto.

