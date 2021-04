16’Abril Patronazgo Diócesis Astorga

Cierta situación, de anecdotario chauvinista, nos está impidiendo, ¡desde hace mucho tiempo!, estar todo el día, eso del ¡hoy también!, hablando de Zamora de una manera un tanto peculiar, o de una forma concreta de encuadrar el vocablo de Zamora que en realidad, ¡y en el fondo!, no contiene a toda Zamora y que, en un alarde de larga cambiada, es como darse un paseo mental para, sin moverse del lugar de Zamora, volver de forma reiterada a la misma posición de la cual, en concreto y puridad, no nos habíamos movido.

Hoy, día 16 de Abril, es la conmemoración del Patronazgo de la Diócesis de Astorga.

Ignoro si tal conmemoración, por el hecho de que la urbe de Astorga este ubicada donde sí que está, o sea en la provincia de León, aquí estemos, en ese aquí de Zamora – de toda la provincia de Zamora -, más que silenciosos, en una especie de impasse y/o trance muy cercano al `casi mudos´.

A veces olvidamos que varias comarcas naturales de la provincia de Zamora pertenecen, desde hace mucho tiempo, a la demarcación de la Diócesis de Astorga y que claro está,¡en buena lógica!, celebrarán en su día a su Patrón Diocesano, aunque los zamoranos capitalinos no se hayan enterado.

Desde nuestro intención, en la amplia ruralidad regional leonesa, si festejamos tal Patronazgo de la Diócesis de Astorga y lo hacemos, ¡y así de claro lo decimos!, por su motivación interna estrictamente del ámbito religioso, pero tampoco dejamos otras motivaciones, tales como las históricas con pertenencia de poblaciones como Toro o Miranda D’Ouro a tal ámbito diocesano; las lingüísticas con la convergencia de varias lenguas en sus dominios y otras más.

Santo Toribio, Patrón de la Diócesis de Astorga, no es por así decirlo `un santo cualquiera más´, y eso que somos de los que admiramos a todos ellos (aunque de algunos, en concreto, no se hable o se haga muy de tarde en tarde). Sus idas y venidas, contribuyen sobremanera al asentamiento cristiano en toda Hispania, en general, y ,en forma particular, en todo su noroeste.

Santo Toribio aportó, desde Astorga sentido de utilidad al asentamiento del cristianismo en Hispania, maneras de intercomunicación desde sus estancias en Jerusalén y Roma, criterio hispánico con su ligazón a Toledo, transversalidad del enlace con la Pasión de N°. S°. y más y más cosas, donde no debemos olvidar a Na. Sra. De La Encina.

A veces se olvida de que por mor de Santo Toribio, el que es Santo Patrono de la Diócesis de Astorga, tenemos aquello del “Año Santo Lebaniego” cuando el 16’Abril cae en domingo.

Esto de los Años Santos está muy restringido, a tan solo poblaciones como Santo Toribio de Liébana, Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Urda, Caravaca de la Cruz y Ávila.

Como hablamos desde la provincia de Zamora, también celebramos por ambas Diócesis, de aquí nuestro festejo, en el día de hoy (donde también contamos con la efeméride de la `Batalla del Pozo de Las Matanzas´ en 16 abril del año 1229) al Patrón Santo Toribio.

En un tiempo pasado, las poblaciones de Astorga y Zamora, en la Región Reino Leonés de la España Nación, estaban enlazadas por medio del ferrocarril.

¡¡¡ adelante leoneses !!!

Francisco Iglesias Carreño

Presidente PREPAL