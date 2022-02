17 restaurantes participan nas Xornadas do Botelo e Cocido Valdeorrés

Se celebrarán todas as fines de semana do mes de febreiro xunto a outras actividades organizadas polo Concello do Barco

17 restaurantes de Valdeorras (todos os do Barco máis de Sobradelo e Vilamartín), participan desde esta próxima fin de semana nas I Xornadas do Botelo e Cocido Valdeorrés organizadas polo Concello do Barco, que se celebrarán todas as fines de semana do mes de febreiro. Ademáis de poder degustar botelo e cocido valdeorrés nos establecementos de hostalaría que se sumaron ás xornadas, tamén haberá outras actividades.

Coa organización desta primeira edición das xornadas preténdese, por unha banda, manter o espíritu da Festa do Botelo, que tivo que seren cancelada o ano pasado e este por mor da pandemia da COVID-19. Deste xeito, o botelo non se celebra con unha comida multitudinaria no pavillón, e pasa a se celebrar nos restaurantes. O cocido incorporouse para que grupos pequenos para os que un botelo pode ser demasiado grande, poidan tamén participar nestas xornadas e coñecer outros produtos da terra, como o pigureiro ou a androlla.

Os restaurantes participantes estarán identificados con unha insignia de madeira realizada polos artesáns de Artesanía Enxebre, e o Concello elaborou para cada un deles unha carta personalizada, así como pins e imanes coa imaxen do botelo que se lles entregarán aos clientes que decidan participar nestas xornadas.

Entre as activades paralelas, atópase a visita de periodistas especializados en gastronomía e viños, que estarán no Barco a primeira fin de semana de febreiro, así como dúas catas, os días 6 e 27 de febreiro, coa presenza dos expertos Luis Paadín e Mercedes González, co botelo como protagonista nas maridaxes. Para as catas, é preciso formalizar inscrición a través do mail da oficiña de Turismo.

Nestas xornadas hai tamén sitio para a cultura: o pintor Jesús Díaz Ferrer, do que este ano se conmemora o centenario do seu nacemento, é o autor das imaxes que se utilizaron como fondo do cartel, así como para o reverso dos menús impresos. Tamén hai espazo para o poeta Florencio Delgado Gurriarán, ao que este ano se dedica o Día das Letras Galegas, con un dos seus poemas, Casoiro, tamén no material impreso para estas Xornadas.