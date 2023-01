18 restaurantes participan nas II Xornadas Gastronómicas do Botelo do Barco

Festa do Botelo de Valdeorras. / Concello do Barco

A segunda edición das Xornadas do Botelo e o cocido valdeorrés se celebran entre o 21 de xaneiro e o 19 de febreiro en 18 establecementos do Barco de Valdeorras, Vilamartín e Sobradelo. Organizadas polo Concello do Barco, os restaurantes participantes ofertan menús nos que o botelo é o produto estrela, xunto coas androllas, chourizos e outros produtos do porco, sempre acompañados de verdura, patacas e chourizos, así como viños de Valdeorras.

Os prezos nos restaurantes oscilan entre os 18 euros do menú máis barato, e os 35 do máis caro. Entre os participantes tamén hai un establecemento cuxa actividade principal é a de comida para levar. En todos os casos, é necesario reserva previa.

O Concello decidiu continuar coas Xornadas Gastronómicas tras o éxito alcanzado na primeira edición, o ano pasado, e polo gran interese mostrado polos restaurantes do Barco, fundamentalmente. Tanto o concelleiro de Turismo, Eladio Santos, como a de Cultura, Margarida Pizcueta, destacaron o obxectivo da corporación de que a Festa do Botelo non se celebre unicamente o día 21, cando ten lugar a comida oficial, senón tamén ao longo das seguintes semanas, "para que a actividade se manteña na hostalería practicamente ata o Entroido", e para "axudar a xerar actividade económica e riqueza".

Dentro das Xornadas programáronse tamén degustacións e catas, cuxa organización se está culminando.