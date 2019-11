19 localidades de la provincia han pedido a la Junta mejoras en el servicio de telefonía móvil

Fomento recibe las quejas que traslada a las operadoras porque no tiene competencias y no es un servicio universal, argumenta Suárez-Quiñones

Peñalba de Santiago. / QUINITO

Un total de 140 municipios de Castilla y León ha solicitado mejoras en la conectividad de banda ancha (86) y en el servicio de telefonía móvil (54) en los últimos cuatro años, si bien la Junta carece de competencias de un servicio que no es universal por lo que traslada las que quejas que recibe a los operadores.

Así lo señala la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Socialista relativa a cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de telefonía en los municipios de la Comunidad, consultada por Ical.

Respecto de la conectividad en la banda ancha, las solicitudes fueron tres por municipios de Ávila, 16 de Burgos, 28 de León, dos de Palencia, ocho de Salamanca, 11 de Segovia, cuatro de Soria, seis de Valladolid y ocho de Zamora, es decir un total de 86.

En cuanto a la telefonía móvil, se trata de cuatro localidades de Ávila, siete de Burgos, 19 de León, una de Palencia, dos de Salamanca, nueve de Segovia, tres de Soria, cinco de Valladolid y cuatro de Zamora, es decir 54 han pedido mejoras en este servicio.

Entre los argumentos, el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones explica que la Ley General de Telecomunicaciones establece que los servicios de telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia por los operadores privados de telecomunicaciones, si bien el Estado establecer obligaciones de servicio público a los operadores, bajo determinadas condiciones, como es el caso del Servicio Universal, del que forman parte la conexión a Internet de banda ancha con una velocidad de 1 Mbps y la telefonía fija, pero no el servicio de telefonía móvil.

Como la telefonía móvil no forma parte del Servicio Universal, no existe obligación para los operadores de extenderlo a la totalidad de la población, no correspondiendo a la Junta de Castilla y León garantizar la cobertura de un servicio para el que carece de competencia ni autorización administrativa, detalla en la contestación a los socialistas.

No obstante, señala que traslada a los operadores las quejas que recibe, procedentes de las diferentes administraciones públicas, tanto por fallos en el funcionamiento de los servicios como por la falta de cobertura de los mismos, trasladándose los fallos en la prestación del servicio al operador responsable del mismo y comunicándose las quejas por falta de cobertura a todos los operadores para que lo conozcan de cara a la planificación de futuras actuaciones.