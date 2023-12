20 alumnos participan no obradoiro de emprego ‘Valdeorras embelece III’

Concello do Barco de Valdeorras

Os alcaldes do Barco, Vilamartín e Petín, Alfredo García, Enrique Fernández Barreiro e Raquel Bautista, abriron de xeito formal as actividades do obradoiro de emprego ‘Valdeorras embelece III’, no que se formará a 20 alumnos nas especialidades de auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería (12 alumnos); e traballos de carpintería e moble (8 alumnos).

Nos concellos do Barco de Valdeorras e Vilamartín os alumnos levarán a cabo o acondicionamento de zonas axardinadas, o valado de parques infantís, a substitución ou reposición de bancos en espazos públicos e a fabricación e colocación de dez cobre contedores no Barco e quince en Vilamartín.

No concello de Petín procederase ao acondicionamento e ampliación do Paseo do Malecón e á poda en xardíns de varios núcleos no municipio.

O obradoiro terá unha duración dun ano e foi aprobado pola consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, que aporta unha subvención de 531.000 euros para o seu desenvolvemento, ademais doutros 12.000 para incentivos á contratación.