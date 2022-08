20 Aniversario de El Bierzo Digital

El Bierzo Digital cumple 20 años. Dicho así parece poco, pero teniendo en cuenta la volatilidad histórica que estamos viviendo, especialmente en el mundo de los medios de comunicación, es una noticia de enorme trascendencia. El Bierzo Digital se nos ha hecho adulto, así, casi sin darnos cuenta.

Dos décadas ya desde que el primer diario digital de Ponferrada y El Bierzo comenzara su andadura pública. Desde él pudimos informarnos sobre los estertores de la Montaña de Carbón, sobre el auge del proyecto de Ciuden y su posterior caída a manos de quienes nunca apostaron por un futuro limpio y sostenible. Pudimos, en fin, conocer el cierre de la última mina y otras noticias tristes y también muchas que nos alegraron un poco la existencia.

En estos 20 años El Bierzo Digital, el decano de nuestros medios de comunicación en formato digital, siempre ha informado con objetividad, sin estridencias, por encima de los intereses partidistas y empresariales que lamentablemente han lastrado y siguen lastrando al panorama comunicativo berciano y nacional. Y, lo más importante, ha sabido cumplir años sin envejecer, aportando la frescura informativa que solo tiene un camino, una receta, contar y dar testimonio de lo que pasa. Tan sencillo como eso.

El Bierzo Digital, que fue el pionero, sigue mostrándonos cada día, después de miles de portadas y noticias, cuál ha de ser el medio de comunicación del futuro. De un futuro cada vez más presente, presente a diario en nuestros ordenadores, en nuestras tablets y en nuestros celulares. Recuerdo cuando hablábamos de las nuevas tecnologías, refiriéndonos a la prensa digital. Bueno la prensa digital será tecnológica, pero ya no es nueva, es tan cotidiana y tradicional como el más tradicional y cotidiano de nuestros otros medios de comunicación.

Solo me resta desear que la andadura que comenzó hace 20 años no se detenga y continúe durante mucho tiempo, pues una voz objetiva, profesional y tranquila siempre será necesaria en nuestra sociedad. El Bierzo Digital se nos ha hecho adulto, pero no viejo, porque como dice el tango: 20 años no es nada. Ánimo a todos los responsables del medio para que sigan en la brega al menos otras muchas décadas más.

Olegario Ramón Alcalde de Ponferrada