20 años de EBD, por Gerardo Álvarez

Parece que fue ayer, y ya han pasado veinte años desde que apareció El Bierzo Digital. Hoy todo parece muy fácil, pero en 2002, cuando las conexiones a Internet todavía se contaban en kilobytes, la cosa pintaba diferente. Las páginas tardaban en cargarse, y si tenían imágenes o algún video, apaga y vámonos. Y aún así, Alejandro García Nistal se lio la manta a la cabeza, y se echó a la piscina de la comunicación digital.

En aquella época, habíamos casi olvidado el “efecto 2000”, que había enviado muchos ordenadores al punto limpio, y comenzábamos a adaptarnos a una nueva moneda, el EURO, que comenzó su andadura en nuestra economía diaria el 1 de enero de 2002. Todavía recuerdo hacer la cuenta “mental” de la equivalencia entre el Euro y la Peseta, para ver si nos estaban cobrando de más o de menos con la nueva moneda. Las calculadoras de bolsillo vivieron su mejor época en ese año.

Todas estas vivencias en nuestra tierra las ha ido contando, puntualmente y con excelente rigor informativo, El Bierzo Digital. De aquella primera portada a la actual han cambiado muchas cosas, pero lo que nunca lo ha hecho son las ganas de informar, con objetividad, que creo debe ser el primer interés de la prensa seria, pero también contrastando noticias y aportando veracidad, y más en una época en la que, como sucede con la actual, parece que lo importante es ser el primero en informar, sin pararse a comprobar si la noticia es o no verdad. En eso, El Bierzo Digital aporta, día a día, seriedad y profesionalidad.

Muchos acontecimientos importantes, en lo bueno y en lo malo, hemos tenido en estos 20 años. Sería demasiado largo tan siquiera enumerarlos. En la parte que me toca, diré que el Consejo Comarcal de El Bierzo nació un poco antes, once años antes para ser más exactos, y también, en estos 31 años, hemos mejorado nuestra imagen, nuestro compromiso y nuestra entrega con la sociedad berciana. Honestamente, creo que hemos ido de menos a más, aunque aún nos falte mucho recorrido. Y El Bierzo Digital ha estado ahí, desde su nacimiento como medio de comunicación digital, para contar nuestras andaduras, y para informar de nuestros éxitos y también, porque no sería justo no reconocerlo, de nuestros fracasos. Porque equivocarse es humano, y porque se equivoca quien hace, quien trabaja. Quien no hace nada nunca se equivoca. Y de nuestros errores también nos toca aprender, para no volver a cometerlos.

Enhorabuena EBD, por vuestro trabajo, y felicidades por ese vigésimo aniversario, contando lo que sucede a diario en nuestra comarca, El Bierzo, y todo lo que en ella ha acontecido, lo bueno y lo no tan bueno. Ojalá podáis contar, en un futuro muy próximo, que nuestra tierra vuelve a ser un motor económico para nuestra provincia, para nuestra comunidad autónoma, y para España, que es el deseo de toda la sociedad berciana.