“Carlos López Riesco volverá a ser alcalde de Ponferrada los próximos cuatro años”. Así titulaba El Bierzo Digital en junio del 2011, tras el Pleno celebrado el 11 de ese mes en el Ayuntamiento de Ponferrada. Un pleno de curiosidades, paradojas y miradas perdidas al frente para evitar el encuentro que sería luego inevitable.

Riesco se hacía con la Alcaldía tras obtener los esperados 17 votos a favor. El PSOE, que no presentó candidato, se posicionó como cabía esperar con voto en blanco, mientras que los concejales de PP e Independientes Agrupados de Ponferrada (que tampoco dio ningún nombre propio como aspirante a alcalde), daban su apoyo al candidato del PP, Carlos López Riesco. Para muchos toda una sorpresa, para unos pocos un acto de sensatez y coherencia política.

Un acto, manifestó el ex alcalde, Ismael Álvarez, “consecuente con todo lo que hemos venido diciendo desde el primer momento, desde que nació IAP. Dijimos que veníamos a trabajar por Ponferrada sumando y apoyando y eso es lo que hemos empezado haciendo. Aquí no hay mayorías absolutas y consideramos que entre PP y PSOE tiene que darse la lógica rivalidad política que necesita España, con lo que nosotros estamos para colaborar con el gobierno del PP en minoría. Y hablamos de colaborar de verdad, porque no nos importan los nombres de ninguna persona, lo que nos importa es Ponferrada”.

En su discurso de investidura, Riesco dio las gracias a los ciudadanos por su apoyo, asumiendo la “decisión clara de las urnas” de que fuera el PP el que gobierne hasta 2015, pero “con la instrucción de que lleguemos a acuerdos con las otras agrupaciones”.

Así, Riesco aseguró que “desde el lunes” comenzarían las negociaciones, primero con el PSOE y posteriormente con IAP, para organizar la Corporación y para llegar a acuerdos sobre las fórmulas de trabajo. “La mano está tendida y los brazos abiertos para trabajar por una Ponferrada creciente y en continuo progreso, pero quienes prefieran convertir este debate en una batalla no contarán con nosotros”, dijo el ya alcalde.

Respecto al apoyo de los concejales de IAP, Riesco subrayó que no existía “ningún pacto” con la formación de Álvarez, pero agradeció la postura adoptada pese a “no conocer las razones”, según manifestó.

Por su parte, el número uno de la lista socialista, Samuel Folgueral, recordó que su postura en el Pleno de investidura era “coherente” con la decisión de las urnas. En sus conversaciones con el PP para la organización del gobierno, dijo que primaría la “austeridad en las retribuciones a los cargos públicos, las dietas y los puestos de personal de confianza”. Junto a ello, sus prioridades de trabajo serían el empleo, el mantenimiento de los servicios sociales y el aumento de la participación ciudadana.