2016 fue el año de la comarca, con la celebración del 25 aniversario de la creación del Consejo Comarcal del Bierzo. Esta entidad realizaba a lo largo del año diferentes eventos para recordar su historia y para reivindicar más competencias, fondos y autonomía. De todos ellos hemos elegido el celebrado el 11 de julio, fecha en la que se cumplían exactamente los 25 años, cuando el Consejo inauguró un monolito en el centro geográfico comarcal, en el cruce de caminos de Cubillos del Sil, Cabañas Raras y Sancedo. “Es una rosa de los vientos, de uno de los materiales insignia de la comarca junto al carbón, la pizarra y en ella hay dos inscripciones de dos de nuestros ilustres escritores, Enrique Gil y Carrasco y Ramón Carnicer”, explicaba el presidente de la institución comarcal, Gerardo Álvarez Courel, en el transcurso del acto.

La primera inscripción del monolito hace alusión a ese Bierzo, “tierra de milagrosas riquezas, agraciados paisajes y delicioso alimento para la imaginación”, según describió en su día Gil y Carrasco en su ‘Viaje a una provincia de interior’

La segunda, de Ramón Carnicer, recogida en el ‘Cronicón berciano’ enfatiza la necesidad de la unión, “para alcanzar un futuro coherente y próspero los bercianos deben abandonar la pasividad y la falta de conciencia colectiva en una tierra que fue un tiempo unidad geográfica, equilibrada y armónica”.

Foro NER Nueva Comunicación con Juan José Laborda

Noroeste en Red, empresa editora de El Bierzo Digital, celebraba unos días después, el 14 de julio, un nuevo foro ‘NER Nueva Comunicación en el Hotel’ en el hotel AC de Ponferrada. La trayectoria y el prestigio del ponente, el expresidente del Senado Juan José Laborda, convertía el encuentro, organizado con motivo del 25 aniversario del Consejo Comarcal, en todo un acto social en el que estuvieron presentes representantes de todas las instituciones y de la sociedad berciana, así como de otras entidades provinciales. El que fuera una de las figuras políticas más importantes de los años 90 en nuestro país viajó al Bierzo para reflexionar sobre la creación del Consejo Comarcal hace ya 25 años. Con dicho objetivo, presidió la mesa de debate con el presidente de la citada administración comarcal, Gerardo Álvarez Courel y el editor de El Bierzo Digital, Alejandro García Nistal.

El ponente destacaba “la singularidad de esta comarca, la única de la Comunidad, explica una cierta frustración que se ha creado porque la comarca con un tipo de administración regional, que en cierta medida es bastante centralista, no tiene posibilidades de desarrollo”. “Sin embargo, voy a sostener bajo mi responsabilidad que creo que el futuro, no sólo aquí sino en todo Europa, está en que tenemos que ir hacia unas administraciones más pequeñas y sobre todo con un mayor aprecio por el pluralismo”, apostillaba Laborda, que apuesta por mirar hacia delante siendo conscientes de los problemas de esta época, “que ahora no tiene nombre pero que dentro de poco veremos que ya no podrá medirse a partir de los conceptos de la época contemporánea”.

Para el expresidente del Senado, “lo más importante que ha hecho el Consejo del Bierzo es su propia existencia. Por lo tanto, creo que hay un ámbito para que en esta comarca se hable de política, se imagine y se sueñe con la política de futuro y eso es lo que puede salvar al Bierzo. Esta comarca tiene futuro, no me caben ninguna duda, porque a pesar del retroceso demográfico, del envejecimiento de la población, de tener los mismo problemas que cualquier otra región de Europa, si somos capaces de crear verdadero debate político y a partir de ahí tomar conciencia de nuestros objetivos, creo que el futuro está abierto para esta comarca que puede ser un elemento imaginativo, creador y movilizador del conjunto de Castilla y León”.