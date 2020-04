22 altas y siete fallecidos en el Hospital El Bierzo, que reduce el número de ingresados por primera vez

Personal del Hospital El Bierzo con pantallas protectoras / EBD

El Hospital El Bierzo redujo este jueves por primera vez el número de pacientes ingresados por coronavirus desde que la Consejería de Sanidad facilita los datos del centro comarcal. En las últimas 24 horas se registraron 22 altas, que elevan a 56 el total, y siete fallecimientos, la peor cifra de la crisis, sumando 18 en total desde el 26 de marzo, cuando se produjo la primera.

91 pacientes permanecen ingresados en el centro sanitario berciano, de los que 12, uno menos que el miércoles, están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que cuenta con 18 camas tras la habilitación de nuevas zonas del hospital para este menester.

En la provincia de León el número de nuevos positivos en el último día fue ha sido de 59, para un total de 1.066 contagios. Algo menos de la mitad, 510, están ingresados en los centros de León y Ponferrada, de los que 52 se encuentran en la UCI.

En lo referente a Castilla y León, las autoridades sanitarias informaron de 508 casos desde el miércoles, alcanzando los 7.355 positivos. El total de altas hospitalarias es 1.759, 261 nuevas y de 723 los fallecimientos, con 82 personas fallecidas en las últimas 24 horas.

En la actual situación de confinamiento social, Sacyl quiere recordar la importancia de quedarse en casa y, en este sentido, hay insistir en que los usuarios con citas programadas no urgentes en el ámbito de la Atención Primaria no deben acudir directamente a su centro de salud, ya que serán contactados telefónicamente por los profesionales sanitarios correspondientes para atenderles y valorar si es necesario o no que el paciente acuda a dependencias asistenciales.

Para la mejor gestión de esas citas desde Atención Primaria es fundamental que los datos de contacto de los ciudadanos estén actualizados; con este fin está disponible, tanto a través de la app ‘Sacyl Conecta’ como en la web de Salud Castilla y León, la opción para modificar el número de teléfono y el correo electrónico.