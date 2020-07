239 científicos alertan sobre la transmisión aérea del covid-19

Estado de alarma en Ponferrada durante el coronavirus / QUINITO

Un total de 239 científicos de varios países han pedido en una carta abierta a la OMS y a la comunidad internacional que se reconozca “el potencial de transmisión aérea” de la covid-19 y que se adopten medidas preventivas para mitigar esta vía de transmisión del coronavirus más allá de los dos metros establecidos como distancia de seguridad. La carta, adelantada este fin de semana a los diarios The New York Times y The Washington Post, ha sido publicada este lunes en la revista científica “Clinical Infectious Diseases”

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido como principal vía de transmisión del SARS-Cov-2 las gotículas que expulsa una persona cuando habla, tose o estornuda y que alcanzan a otra, de ahí la necesidad de guardar una distancia de seguridad de hasta dos metros. Sin embargo, los estudios realizados por los firmantes demuestran, según estos, que “más allá de toda duda razonable” estas microgotas “pueden permanecer en el aire y plantear un riesgo de exposición a distancias superiores a uno o dos metros de un individuo infectado”.