30 profesores que no tienen una conexión con sus alumnos se exponen a un expediente disciplinario

La consejera de Sanidad, Verónica Casado (i), y la consejera de Educación, Rocío Lucas (d), de la Junta de Castilla y León durante una rueda de prensa conjunta. / Ical

La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró hoy que los 30 profesores de la comunidad que no tienen una conexión con sus alumnos durante el estado de alarma por la crisis sanitaria del covid-19 se exponen a un expediente disciplinario, aunque recordó que los estudiantes siguen en contacto con los jefes de departamentos de cada centro.

Lucas, quien este lunes compareció en rueda de prensa junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para hablar de la situación del covid-19 en Castilla y León, restó importancia a ese hecho al recordar que es un número insignificante ya que la entidad autonómica cuenta con 34.200 docentes entre la enseñanza pública y concertada.

La consejera apuntó que “prácticamente todos” como el 90 por ciento de los alumnos está en contacto con sus profesores, aunque la Inspección Educativa ha detectado un número “muy reducido” de docentes que no mantiene una conexión ‘on line’ con los estudiantes. En estos casos, la administración analiza, del punto de vista procedimental, lo que ha ocurrido.

Rocío Lucas aprovechó su presencia ante los medios de comunicación para recordar que no toda la formación no presencial sea ‘on line’. No en vano, precisó que el 75 por ciento de los centros tiene aulas virtuales mientras que otros optan por la plataforma de Microsoft y los correos electrónicos corporativos. También se refirió que el contacto ‘on line’ entre el profesor y el alumno dependerá del nivel, la asignatura y de los medios disponibles.

En cuanto a la suspensión de los contratos con las empresas que prestan los servicios complementarios de ‘Madrugadores’, comedor y transporte escolar, la consejera apuntó que la Junta arbitra la posibilidad de anticipar la correspondiente indemnización, una vez que es más que probable que no se abran los colegios este curso. Añadió que algunas empresas se han acogido a los Ertes y otras no, por lo que puede influir a la hora de abonar las nóminas a sus trabajadores.