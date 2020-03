3M: la hora de la verdad

Bueno, ha llegado la hora de la verdad. Esta mañana se reúne en un lugar neutral como la sede de la Diputación la Mesa por el futuro de León. Acuden representantes del Gobierno central, Junta de Castilla y León, Diputación, patronal y sindicatos. CCOO y UGT son los convocantes de esta primera reunión de una Mesa que se presenta como una última oportunidad para el relanzamiento de la economía provincial. Y para empezar, los integrantes de la Mesa tienen sobre el tapete el éxito de las manifestaciones del pasado 16F, en las que salieron a las calles de León, Ponferrada y Villablino 80.000 personas. Ojo, no se puede defraudar a esas 80.000 personas procedentes de todas las clases sociales, ideologías, creencias y edades. León es un clamor como días después ratificarían los agricultores y ganaderos, sacando a la calles de León y Ponferrada más de mil tractores y a centenares de muy cabreados profesionales del mundo rural de la provincia.

Y no son solo los manifestantes. Toda la provincia está expectante ante los resultados de la primera reunión de la Mesa por el futuro de León. Y como máximos responsables de que esa Mesa comience a dar frutos y no se pierda en burocracia, estudios y comisiones son los sindicatos. UGT y CCOO son los que han promovido toda esta movida. Sus representantes deben actuar con responsabilidad y decisión. Ellos deben arrancar a las administraciones públicas compromisos inmediatos, con calendarios, prioridades y presupuestos contantes y sonantes. Y a los sindicatos y a los empresarios corresponde garantizar diálogo social y la paz laboral.

A todos se les exige unidad, altura de miras, consenso, ambición y generosidad. Entre todos deben diseñar el León de dentro de 20 ó 30 años. Un León innovador, tecnológico, respetuoso con el medio ambiente, innovador y rupturista. La pregunta que hoy deberían hacerse todos los interlocutores cualificados que se sientan en la Mesa por el futuro de León es precisamente ésa: ¿cómo sueñas el León de dentro de 20 ó 30 años? Sí, es cierto que hay asignaturas pendientes desde hace décadas: Torneros, Feve, el Hostal de San Marcos, el Teatro Emperador, la Ciuden, las cuencas mineras, el eje del noroeste, las autovías a Orense y a Valladolid, la conexión del AVE con Galicia a través de Astorga y Ponferrada, banda ancha en el mundo rural y un largo etcétera de promesas incumplidas durante años por los sucesivos gobiernos centrales y por la eterna Junta del Partido Popular. Pero todas estas demandas deben darse por descontadas y asumidas. Gobierno y Junta deben pagar su deuda histórica con la provincia de León. Eso ya no merece discusión. PSOE y PP deben cumplir y no renegociar pausas o nuevas condiciones. No. La exigencia del cumplimiento es innegociable. Este es el punto de partida que deben tener claro los sindicatos ante sus interlocutores.

La Mesa por el futuro de León debe centrarse precisamente en eso, en el futuro y no en el pasado. ¿Qué papel va a jugar León en la revolución tecnológica que ya está a las puertas? ¿La Universidad está preparada para afrontar esos retos? ¿Y las empresas y los trabajadores? ¿Cuál es el posicionamiento de los interlocutores del sector de la Cultura? El mundo cambia a una velocidad de vértigo. El mundo vive ya en una realidad digital donde la ciencia y la tecnología determinarán el futuro de una sociedad que va a necesitar profesionales para trabajar en profesiones que aún no están muy definidas. Estamos ante la tercera o la cuarta revolución industrial. ¿León sabe lo que quiere? ¿Alguien está diseñando en León las respuestas que ese enorme cambio reclama?

Que los integrantes de la Mesa por León miren hacia el horizonte con altura de miras y que no traten de aplicar soluciones del siglo XX a los retos del siglo XXI.