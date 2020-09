42 denuncias en Ponferrada por no llevar mascarilla y una por no guardar la distancia de seguridad en una terraza

Imagen de archivo de una terraza

La Policía Municipal de Ponferrada cursó a lo largo del fin de semana 42 denuncias por no llevar mascarilla, así como una denuncia a un establecimiento por no guardar las distancias de seguridad en su terraza. Asimismo se tramitaron 8 denuncias por botellón, dos por consumo y tenencia de drogas y otras dos a establecimientos por no respetar el horario de cierre.

También se realizaron 96 controles de alcoholemia, ocho con resultado positivo, se cursaron 58 denuncias de tráfico y se atendieron cuatro accidentes, uno con un herido.