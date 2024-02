5 kilómetros de sendas unirán Compostilla con el centro a través del Anillo Verde

Lidia Coca, Marco Morala y David Pacios en la zona de juegos infantiles del Anillo Verde de Ponferrada. / EBD

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, acompañado por la concejala de Presidencia, Lidia Coca, y el de Desarrollo Económico, David Pacios, inauguró este viernes el parque de juegos infantiles frente al Museo de la Energía, una actuación correspondiente al proyecto del Anillo Verde de Ponferrada que contó con un presupuesto de 205.000 euros de una partida del año 2022.

Lidia Coca explicó que “aunque desde nuestro punto de vista era una inversión muy elevada, nuestra forma de hacer política no es tirar por la borda algo que ya está hecho, sino ponerlo en valor”. El parque de juegos infantiles se completará próximamente con la instalación de una tirolina de 40 metros que ya está en fase de intervención y que el Ayuntamiento espera tener en funcionamiento en primavera.

Por otro lado, Coca señaló que se han realizado modificaciones al proyecto del Anillo Verde y se adecuarán 5 kilómetros de sendas entre Compostilla y el Puente del Centenario “para unir el barrio de Compostilla con la zona urbana y más céntrica”. Además, se renaturalizarán las 30 hectáreas de terreno con roble, encina, alcornoque, olmo, fresno, cerezo, nogal, aliso, arce, lavanda y romero, entre otras especies vegetales, en un proyecto que confían en tener finalizado en 2025.

Por su parte, Marco Morala mostró su satisfacción porque “como ponferradino, recordar lo que había en este entorno, que era la montaña de carbón, y presenciar la buena actuación que se ha desarrollado me deja contento, me gusta. Se ha puesto al servicio del ciudadano no sólo para juegos, sino también para el paseo, recuperando un entorno degradado”.

El alcalde anunció también que se actuará sobre el transformador y la nave que se se encuentran en esta zona para “integrarlos de una forma más estética y ponerlos en uso”.