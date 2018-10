50 plataformas de toda España firman la ‘Declaración de Ponferrada contra la incineración y por el residuo cero’

"Exigimos a las administraciones que no concedan más permisos de incineración o coincineración, de modo que no conviertan a las cementeras ni centrales térmicas en incineradoras de residuos", denuncian

Imagen de archivo del presidente de Bierzo Aire Limpio. / C. Sánchez

“La incineración es una estafa, contribuye al calentamiento global y al cambio climático y es una grave amenaza para la salud pública”, afirman miles de ciudadanos, técnicos, profesores o ecologistas del panorama nacional, representados por más de cincuenta plataformas firmantes del manifiesto que articula la unidad de acción del movimiento estatal anti incineración. Se trata de la ‘Declaración de Ponferrada contra la Incineración y por el Residuo Cero’, que será presentada este jueves en el Teatro del Barrio de Madrid.

La Declaración es fruto del octavo encuentro de la coordinadora estatal de plataformas contra la incineración de residuos, celebrado recientemente en la ciudad de Ponferrada por una veintena de colectivos, a los que se han sumado y se siguen sumando plataformas, reuniendo ya a más de 50 grupos ecologistas o vecinales de toda la geografía española que “trasladan sus reflexiones y demandas al Ministerio para la Transición Ecológica, a todas las demás administraciones afectadas, a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y a toda la sociedad”, aseguran mediante un comunicado.

“Exigimos a las administraciones —afirma la Declaración de Ponferrada— que no concedan más permisos de incineración o coincineración y que desarrollen alternativas para los residuos basadas en la reducción, reutilización, reciclaje y la prohibición de lo no reciclable, de modo que no conviertan a las cementeras ni a las centrales térmicas en incineradoras de residuos encubiertas”.

“La (co)incineración de residuos produce compuestos químicos tóxicos: furanos, compuestos orgánicos persistentes, metales pesados, ftalatos (plastificadores), dioxinas, gases de efecto invernadero y gases ácidos que una vez liberados en la atmósfera pasando a las plantas, animales y personas, produciendo cánceres, disrupciones hormonales, problemas respiratorios y otras enfermedades”.

La Declaración de Ponferrada rechaza eufemismos como “valorizar”, o que la energía generada por (co)incineración pueda considerarse neutra y mucho menos limpia: “Se trata de electricidad negra que se disfraza de verde o de energía renovable. Este blanqueamiento o greenwashing es inaceptable por lo que nos oponemos rotundamente a que la futura Ley de cambio climático blanquee la biomasa para uso energético y exigimos que se excluya la biomasa de la estrategia de transición energética. Estaremos vigilantes ante la redacción de la anunciada Ley de cambio climático para demandar al Reino de España ante la Unión Europea en el caso de que se incluyan prácticas como la incineración de biomasa que, con la excusa del cambio climático, conlleven riesgos para la salud”.

Por último, la Declaración de Ponferrada expresa su apoyo a Bierzo Aire Limpio en su lucha contra la incineración de neumáticos en el Bierzo —que reúne ya más de 11.000 firmas entregadas al presidente de la Junta de Castilla y León— y contra la macro incineradora de biomasa promovida por Forestalia en Cubillos del Sil; se solidariza con los activistas mexicanos Brisa Violeta Carrasco y Tadeo Vargas, agredidos por empresas cementeras; y agradece la presencia en las encuentros del profesor neoyorquino Paul Connett, referente mundial en la estrategias Residuo Cero.

Firman la declaración plataformas de Alsasua, Benahadux y Carboneras (Almería), Montcada i Reixac, Madrid, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, El Bierzo, Asturias, Galicia, Bizkaia, Gipuzkoa, Sta. Margarida i Els Monjos, Buñol, La Garriga, Los Alcores (Sevilla), Córdoba, Niebla (Huelva), Morata de Tajuña y Mora (Toledo), Campo de Gibraltar y Bahía de Algeciras, entre otras, además de colectivos como Alternativa Verde por Asturias-EQUO, Amigos de la Tierra, ADEGA, Ecologistas en Acción, GAIA, La Olla del Bierzo, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Rede Decrecemento y Tyto Alba.