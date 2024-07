600 atletas participarán este fin de semana en la primera edición del February Challenge en Ponferrada

Este miércoles ha tenido lugar la presentación del February Challenge, un evento de CrossFit que reunirá este fin de semana a 600 atletas y alrededor de 1.200 personas que asistirán como público. Así, esta primera edición, supone un “gran evento en el que crosfiteros que van a venir de toda España y de fuera para dar el máximo rendimiento de su fuerza física y resistencia”, señalaba la concejala de Deportes, Eva González. Los organizadores, Borja Vilanova y Álex Miguélez, han destacado el “esfuerzo tan grande para que esto se lleve adelante” y han querido agradecer al Ayuntamiento de Ponferrada por “ayudar con la logística, que es una verdadera locura”.

Cada prueba del February Challenge llevará el nombre de algo característico de Ponferrada y del Bierzo. Así, los atletas realizarán la prueba del Pajariel, la prueba de la Encina, la prueba de Las Médulas o la prueba de Lydia Valentín. Con esta iniciativa se pretende conseguir que “el nombre de Ponferrada viaje por toda España”.

Álex Miguélez ha señalado que el CrossFit es un entrenamiento variado, por lo que “los atletas que vienen no saben qué eventos tienen hasta que se los desvelamos, entonces tienen que entrenar todo lo que existe”. De hecho, la prueba del sábado es subir al Pajariel desde la Casa del Bolillo hasta la punta”, una prueba de trail. “Este año no tenemos agua porque las piscinas no están disponibles, pero seguramente en las otras ediciones haya”, adelantaba.

En cuanto a la participación, los organizadores han confesado que “600 atletas para una primera edición no está nada mal”. “Habrá gente de Portugal, Islas Baleares, todo el noroeste que practica CrossFit estará aquí”, señala. El horario será el viernes 19 de julio de 16:00 a 22:00 horas, el sábado de 8:00 a 22:00 horas y el domingo habrá una prueba de exteriores por la mañana y un evento final “que desvelaremos el último día que será hasta las 17:00 horas”.

Los atletas que mejor puntúen en cada prueba serán los ganadores, habiendo parejas y tríos tanto masculinos como femeninos. También participarán mixtos de dos chicos y una chica.

Sobre la February Challenge

Borja Vilanova es el director de la marca de February Challenge, que nació hace 4 años en León capital, una primera edición en la que participaron 250 atletas. En la edición de enero de este 2024 fue la segunda competición más grande de España, con 1.900 atetas. Vilanova confiesa que “estamos encantados de estar en Ponferrada con esta primer edición”, para la que se han vendido “muchas entradas” por la web.

En cuanto a la repercusión económica que se espera que tenga esta competición en Ponferrada, es “grande”, pues “lo normal es hablar de 1.200 personas de público aparte de los 600 participantes, por lo que estamos hablando de alrededor de 2.000-2.500 personas que este fin de semana llegarán a la capital berciana gracias a este evento.