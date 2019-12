A Deputación de Ourense e os concellos de Valdeorras estudan impulsar unha fundación para pór en valor o legado de Delgado Gurriarán

Reunión Manuel Baltar (Presidente Deputación Ourense) con membros da Fundación Florencio Delgado Gurriarán. Asisiten Alfredo García (Alcalde do Barco de Valdeorras), Enrique Álvarez (Alcalde de Vilamartín de Valdeorras) e Margariza Pizcueta (Concelleira de Cultura do Barco de Valdeorras).

A Deputación de Ourense e os concellos de Valdeorras exploran a posta en marcha dunha fundación para pór en valor o legado do intelectual Florencio Delgado Gurriarán. Así o confirmou o presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, trala reunión que mantivo no Pazo Provincial con representantes institucionais valdeorreses, salientando a importancia de seguir desenvolvendo iniciativas que fagan perdurar no tempo a obra e a creatividade literaria e política de Delgado Gurriarán”.

Na reunión con Manuel Baltar participaron o alcalde do Barco, Alfredo García; a concelleira de Cultura e Educación deste municipio, Margarita Pizcueta, e o alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, unha xuntanza na que se valorou o apoio que a Deputación de Ourense vén prestando desde a súa creación ao movemento a prol da figura de Delgado Gurriarán, “un valdeorrés universal”, salientou Baltar, afirmando que entre as propostas analizadas hoxe “figura manter esa liña de cooperación cos concellos da comarca valdeorresa e tamén con entidades privadas e culturais ao redor dunha figura capaz de concitar unanimidade e admiración pola súa produción literaria e pola súa traxectoria humana e profesional”.

O presidente da Deputación comentou que na reunión “falamos tamén de dar un paso máis: de pór en marcha unha fundación que leve o nome de Florencio Delgado Gurriarán, o que sen dúbida contribuirá a manter o seu legado e dotará de maior estabilidade a este movemento cultural, para que entre todos sigamos a celebrar esta homenaxe permanente que debemos render a unha persoa como el, da súa alta condición humana, intelectual e política”, expresou Manuel Baltar.

A Deputación de Ourense vén implicándose desde fai anos nesta labor didáctica, de lembranza e difusión do que significou Delgado Gurriarán, un escritor que o presidente Baltar cualifica como “cantor de Galicia e defensor da galeguidade”, polo papel protagonista que tivo na intelectualidade galega e nos movementos galeguistas do século XX.

Florencio Delgado Gurriarán, neu en Córgomo (Vilamartín de Valdeorras) en 1903 e finou en Fair Oaks (Estados Unidos) en 1987. Licenciado en Dereito, exerceu como avogado no Barco de Valdeorras. En 1933 ingresou no Partido Galeguista. Trala Guerra Civil marchou como exiliado a México, país no que se estableceu definitivamente, aínda que realizou varias viaxes a Galicia: en 1968, 1976 e 1981. Foi un dos fundadores da revista Vieiros, e membro correspondente da Real Academia Galega. A súa obra intégrana os libros: Bebedeira, 1934; Galicia infinda, 1963; Cantarenas. Poemas (1934-1980), 1981; O Soño do Guieiro, e Opúsculos de poesía, 1986.