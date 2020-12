A la Deportiva se le acumulan las bajas para recibir al Real Oviedo

Ríos Reina / QUINITO

La Ponferradina acumula hasta seis bajas para recibir este viernes al Real Oviedo en la última jornada del año para el equipo de Jon Pérez Bolo (El Toralín, 19.00 horas). Ríos Reina, que ya no viajó a Portugalete para jugar la Copa, se une a la lista de lesionados formada por Yac, Adri Castellano, Óscar Sielva y Gaspar, mientras que Curro se perderá este partido por sanción tras su expulsión ante el Lugo el pasado viernes.

El equipo blanquiazul quiere resarcirse de la eliminación copera y de la mala imagen que dio en La Florida y, de paso, afianzarse en la zona tranquila de la clasificación. Bolo aseguró que en el vestuario “ha habido mucha autocrítica por lo que pasó en Portugalete. Lo hemos hablado y ellos son los primeros que no se reconocen en ese partido. Dentro de lo malo, vamos a sacar esa lectura postiva para que no nos vuelva a pasar: si no somos un equipo intenso y solidario no vamos a ser capaces de alcanzar nuestros objetivos”.

El técnico confesó que “tenemos muchas ganas de que llegue el partido ante el Oviedo para corregir todo lo que hicimos mal en la Copa. Vamos a ir a por los tres puntos para alcanzar los 30, dar una alegría a nuestra gente y acabar este maldito año de la mejor forma posible”.

En juego también está la posibilidad de alargar las vacaciones navideñas que empezarán al terminar el partido: “Como muy tarde, volveremos a entrenar el día 28”, adelantó Bolo, “más tarde no y antes creo que tampoco, por cómo he visto al equipo”. En cualquier caso, el entrenador insistió en que “aunque la Navidad está muy cerca, queda un partido en el que hay que centrarse. Luego ya tendremos tiempo de disfrutar de las vacaciones, eso sí, con mucha precaución”.

Queso blanquiazul

La Ponferradina presentó este jueves el queso oficial del club en colaboración con la empresa Vallelongo, ubicada en Ocero. Se trata de un queso fresco de cabra con pera conferencia elaborado de forma cien por cien natural, sin conservantes ni aditivos, y utilizando peras procedentes exclusivamente del Bierzo.