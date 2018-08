A Pedro Muñoz no le salen las cuentas: “Los presupuestos no saldrán adelante”

Los ediles de Coalición por el Bierzo y miembros del cogobierno municipal en Ponferrada, vaticinan que los presupuestos de 2018 no saldrán adelante. / QUINITO

Al portavoz de Coalición por el Bierzo y del cogobierno en el Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, no le salen las cuentas, por lo que vaticinó este lunes que los presupuestos municipales de 2018 “no saldrán adelante”.

Tras la comparecencia de los responsables de USE Bierzo, los dos ediles de CB también quisieron ofrecer su valoración sobre el proyecto de presupuestos. El portavoz de los bercianistas, Pedro Muñoz, reiteró su “sí rotundo” a unas cuentas que calificó de “vitales” para las dos áreas de gobierno controladas por CB, Medio Rural y Bienestar Social.

Según Muñoz, el rechazo a las cuentas supondrá “un castigo a la ciudad para darle una patada en el culo a la alcaldesa”. En esa línea, pidió a los grupos de la oposición, especialmente al PSOE, un “ejercicio de coherencia” que permita aprobar las cuentas y afeó al portavoz socialista, Olegario Ramón, quien ha asegurado que aprobar las cuentas supondría dejar “un Ferrari en manos de un kamikaze”, en referencia a la regidora.

“El Ferrari es el Ayuntamiento de Ponferrada y está estropeado y la alcaldesa todavía no ha sido capaz de ponerlo en marcha”, afirmó Muñoz, que atribuyó el estropicio a “un kamikaze que era copiloto”, en referencia al exalcalde Folgueral y a su trayectoria en el mundo del rally. Continuando con el símil automovilístico, el portavoz bercianista aseguró que “estos presupuestos son el combustible que necesita ese coche” y reiteró que su rechazo supondrá “castigar a los más desfavorecidos, a las áreas rurales y a los trabajadores del Ayuntamiento”.

En cuanto al asunto de la devolución de los salarios de los exediles del bipartito y ahora ediles de USE Bierzo y a la compensación económica establecida por este hecho y su reflejo en el proyecto de cuentas, Muñoz subrayó que “está decidido”, una vez finalizado el expediente administrativo. “No tiene nada que ver, meter esa partida en los presupuestos no es necesario”, aseguró. Al respecto, atribuyó la situación a la “desidia del equipo de Gobierno y de la alcaldesa” y a “negociaciones que no debía haber tenido”. “Imagino que la alcaldesa ha sido engañada”, aseveró el bercianista, que afirmó ser “consciente de que la alcaldesa no está a la altura de lo que requiere la ciudad”.

Tras el previsible rechazo a las cuentas, los bercianistas convocarán una reunión urgente con los alcaldes pedáneos del municipio y reclamaron a los grupos de la oposición que “si tienen lo que hay que tener, que den la cara, que vengan y les cuenten por qué no quieren obras para sus pueblos porque hay quien va a votar en contra de obras en sus propias pedanías”. “¿Váis a poder mirar a los ojos a vuestros seres queridos?”; interpeló Muñoz al resto de portavoces municipales.