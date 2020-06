A ver si esta vez sale

En el ya lejano 2017, el entonces alcalde de León, el popular Antonio Silván, no hizo el más mínimo intento por promover la candidatura de León como sede de la Agencia Europea del Medicamento. Rajoy, quien era el presidente del Gobierno, apoyaba la candidatura de Barcelona. Eran momentos tensos del independentismo catalán y Rajoy apoyó a Barcelona en un intento fracasado de rebajar la tensión. En León se movilizaron la UPL y la potente industria químico-farmacéutica-veterinaria leonesa, pero sin éxito. Las presiones de las empresas leonesas no conmovieron ni a Silván y mucho menos a Rajoy. Al final, Barcelona fue descartada en la primera selección y Ámsterdam (Holanda) consiguió la Agencia. Tres años después, el gobierno holandés no ha cumplido un requisito básico del éxito de su candidatura: ofrecer como sede de la Agencia un edificio ultramoderno. Nadie les ha echado en cara ese incumplimiento, claro. Holanda es un país del norte y aparentemente serio, de esos que minusvalora a los del sur. En fin…

Por ese mismo tiempo, un grupo de empresarios leoneses andaba detrás de ubicar en la capital leonesa una sede de la Universidad Católica de Murcia. Se ofreció para ello el infrautilizado edificio de El Portillo, sede central de la desaparecida Caja España. La Junta de Castilla y León y el actual reelegido rector de la Universidad de León se opusieron tajantemente. ¡¡¡ Una universidad privada en León!!! Cómo si no hubiera universidades privadas en Valladolid, Salamanca, Ávila y en no sé en cuántos sitios más de la Comunidad. En este caso, el equipo de gobierno de Silván sí apoyó, pero con poca influencia ante los órganos decisorios de la Junta en Valladolid.

El pasado año, el director del Museo del Prado viajó a la capital leonesa para exponer en el Museo de León un cuadro de Rubens, prestado por la pinacoteca madrileña en conmemoración de su 200 aniversario. El director del Prado dijo en León que estaría encantado de aprobar la asignatura pendiente que tenían con León y es que la provincia leonesa es la única de toda España que no tiene en depósito permanente ni una sola obra de arte de El Prado. Meses después, la UPL presentó una moción en el Ayuntamiento de León, aprobada por unanimidad, para entablar negociaciones con la dirección de El Prado y conseguir en depósito varias obras de arte para ser expuestas en León. Han pasado los meses y nada de nada se sabe de posibles negociaciones o acuerdos.

Bien. Ahora se presenta una nueva oportunidad para León. El Consejo de Ministros aprobaba hace unas semanas la candidatura de la capital leonesa para acoger la sede del Centro Europeo de Ciberseguridad, un proyecto que traería consigo una inversión de unos 2.000 millones de euros y la creación de varios cientos de puestos de trabajo de alto valor añadido. Inmediatamente, el alcalde de León, el socialista Diez, cerró filas con el Gobierno y mostró no sólo su satisfacción sino todo el apoyo de la ciudad para conseguir el objetivo. Lo que hay que hacer, vamos.

Ayer mismo, la Junta de Castilla y León, por encima de colores políticos, ha cerrado filas con el Gobierno central y el Ayuntamiento para hacer realidad este proyecto. León tiene a su favor ser la sede del INCIBE, tener una Universidad que en este caso sí le interesa la propuesta y contar con un pequeño pero potente tejido empresarial especializado en ciberseguridad. La Diputación, por cierto, aún no ha dicho nada al respecto.

La palabra unión está hoy abusivamente desgastada en la boca de unos políticos incapaces de pasar a los hechos. España diseña su reconstrucción industrial y dentro de ese proyecto, por una vez, hay cabida para León y un impulso decidido del Gobierno, no visto desde la época de Rodríguez Zapatero al frente del ejecutivo nacional. Hay que cerrar filas, remar en la misma dirección y hacer realidad la unión. León necesita una inyección de autoestima. Eso, a ver si esta vez sale.