La Asociación Berciana de Agricultores (ABA) mantiene un “no rotundo” a “cualquier estrategia de Cosmos” por incinerar neumáticos en su planta de Toral de los Vados. “Seguimos en nuestra posición inicial y así seguiremos. Estamos totalmente en contra y vamos a ir paso a paso actuando de la misma manera que lo hagan ellos”, asegura su presidente, Ángel Gallego.

La entidad agroalimentario no entiende cómo la Universidad de León ha podido presentar un estudio que niegue impacto ambiental en esa actividad. “Podemos pensar que la universidad esté un poco manipulada por la propia empresa porque no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Cualquier cosa que quememos va a suponer contaminación. No es sólo por un tema agrario, es por una cuestión de salud que afecta a toda la comarca”, subraya Gallego, que no descarta volver a las movilizaciones en la calle para tratar de paralizar la concesión.