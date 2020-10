Ábalos anuncia que el Corredor Atlántico recibirá el “mismo impulso inversor” que el Mediterráneo

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (i), junto a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante el recorrido inaugural de tramo Zamora-Pedralba de la Pradería, perteneciente a la Línea de Alta Velociad (LAV) Madrid-Galicia.EFE/Mariam A. Montesinos/POOL

José Luis Ábalos hizo estas declaraciones en la Estación de Otero de Sanabria (Zamora), después de hacer desde la capital zamorana el recorrido inaugural en tren tramo Zamora-Pedralba de la Pradería, correspondiente a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.

Así, anunció que el Corredor Atlántico, “por fin, se extiende a toda la región noroeste y se convierte realmente en atlántico”, ya que “recibirá un impulso inversor igual al del Corredor Mediterráneo”. “Ambos tendrán el mismo peso presupuestario en el mecanismo de recuperación. No estamos por crear más focos artificiales de enfrentamiento entre españoles”, aseguró el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. “Nos importa Castilla y León, Galicia y Asturias porque se lo merecen”, rubricó.

La inauguración también contó con la presencia de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura; el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, y los presidentes de Adif, Isabel Pardo, y Renfe, Isaías Táboas.

“Lo que hoy entra en servicio es el resultado de una gestión eficaz que llevaba años un tanto enmarañada, con algunos modificados y disputas interminables, desde los recortes drásticos que tuvimos que sufrir desde 2011. Hemos tenido la determinación política necesaria para que esta actuación se convierta en una realidad”, indicó. “Este gobierno está comprometido con Galicia y con Castilla y León y tiene una visión de futuro para el noroeste peninsular, el cuadrante de España más afectado por el reto demográfico y, en concreto, por el proceso de despoblación”, añadió

Ábalos Meco aseguró que el Gobierno de España está “decidido” a tratar “con rigor y eficacia” el reto demográfico. “La cuestión territorial es una prioridad clave de la acción de gobierno. No es sencilla y no corresponde solo al Ministerio. Necesitamos una estrategia de país que involucre a todas las administraciones, no quedar anclados en una competición de agravios y resentimientos y avanza en una estrategia con actuaciones y compromisos reales y efectivos”, señaló.

En este contexto, el ministro destacó la “inversión real” realizada por el Gobierno de España durante los últimos 28 meses en Galicia, Asturias y Castilla y León. “Asciende a 2.830 millones de euros, el 24,3 por ciento del total, duplicando casi su peso demográfico, que es el 13 por ciento”, precisó.

Además, hizo hincapié en un “tema crítico” relacionado con Galicia, por lo que se refiere a los peajes en la AP-9. “Es el agravio real -este es real del todo- que representan los peajes de la AP-9 en la movilidad diaria para muchos gallegos. Por primera vez, este gobierno lo va a enfrentar, como se verá en los Presupuestos que mañana presentaremos”, anunció. “En Castilla y León, la red de Alta Velocidad, que está más avanzada que en otros sitios, necesita completarse y que culminen algunas actuaciones pendientes de inversión y de material móvil, que se traducirán en mejoras en las conexiones de muchas ciudades, entre ellas, Zamora y Puebla de Sanabria”, anotó.

“Incremento exponencial”

Por otra parte, el ministro recordó que, además de ocuparse del Transporte, su ministerio trata asuntos de Movilidad y Agenda Urbana, por lo que incidió en el “aumento” de la financiación para rehabilitación de viviendas, vivienda social y actuaciones urbanas.

“Verán un incremento exponencial en los próximos años, para lo que necesitaremos la participación y la propia gestión de las comunidades autónomas”, subrayó. “También necesitamos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que las actuaciones en las estaciones intermodales puedan avanzar. El Ministerio está poniendo la mayoría de la inversión en estas actuaciones que construyen ciudad y necesitamos realismo y cooperación para que, cuanto antes, estas inversiones empiecen a producir mejoras en los espacios urbanos para los ciudadanos”.

Por último, José Luis Ábalos recalcó que la lucha contra la COVID-19 “tiene que seguir siendo nuestra principal prioridad” pero incidió en que “no podemos parar nada de lo que podamos continuar y debemos afrontar el presente y prepararnos para el futuro”, además de valorar la “oportunidad que debemos aprovechar” y que ofrece el Plan Europeo de Recuperación Económica.