Ábalos: “Es evidente que tendremos que prorrogar” el estado de alarma

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se mostró este lunes convencido de que el estado de alarma por 15 días que decreto el Gobierno el sábado por la noche se tendrá que prorrogar en el tiempo.

“Son quince días porque legalmente exige que sean quince días, pero es evidente que tendremos que prorrogar la situación, ya veremos con qué medidas. En 15 días, no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla”, manifestó en una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia.

El titular de Transportes, una de las autoridades competentes en tomar medidas durante este estado de alarma, apuntó que el endurecimiento de las iniciativas “va a depender mucho de la capacidad de las medidas tomadas y del cumplimiento de las mismas. Si todos somos responsables y no banalizamos, evidentemente tendrán más efectos”, trasladó.

Ábalos comentó que no tienen un calendario cierto, pero “es evidente” que, si no se toman “medidas especialmente duras, frenar la propagación del virus y la incidencia que está teniendo en la salud y la vida de las personas, no tendrían ningún efecto”.