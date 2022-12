El abandono del Paseo San Antonio es vergonzoso. Una calle con servicios tan imprescindibles para la Comunidad como un Centro de Salud, un Colegio y acceso al parque más antiguo de la ciudad, que es frecuentada de manera habitual por nuestros mayores durante todas las horas del día, ya que afortunadamente no está plagada de terrazas a esquivar, como otras zonas de la ciudad, y limpia de colillas, es constantemente olvidada por todo el que gobierna la ciudad. Hay más calles con solera que la Puebla, de hecho, en esta, hasta da el sol, aunque los árboles no lo dejan ver. Más que paseo parece un bosque, porque aunque a todos nos gustan los árboles, el descuido de estos, plantados indiscriminadamente, con una hilera de los mismos a una distancia completamente imprudente de las viviendas, hacen que la calle sea oscura y peligrosa, produciéndose intercambios de droga a medio día y robos a niños, otros usuarios habituales y olvidados del Paseo, estos más, porque encima no votan.

Baldosas sueltas tras 40 años mirando para otro lado, jardineras en un estado lamentable y por supuesto ninguna iluminación en fiestas. Un Paseo que podría ser el centro de un ocio no basado en el alcohol que demuestra las prioridades del equipo de gobierno y la sociedad de Ponferrada.

F. C. G.