El PP denuncia el abandono por parte del Ayuntamiento de los pueblos del municipio de Ponferrada

Collage de espacios degradados en el municipio de Ponferrada. / PP

La concejal del PP en Ponferrada Lidia Coca ha emitido un comunicado este lunes en el que se dirige al concejal de Medio Rural para evidenciar, mediante una serie de fotografías, “la falta de atención a barrios y pueblos”.

“Les molesta que la realidad desmienta su discurso de Ponferrada como idílica ciudad y de sus pueblos como lugares cuidados. Nada nos complace más que poder ilustrar al concejal con unas dosis de realidad. ¿De qué pueblo quiere los baches? ¿de cuál quiere las zarzas? ¿de dónde la suciedad? Porque podemos hacer el recorrido que muchos habitantes de Ponferrada se ven forzados a hacer, por lugares completamente abandonados ante la desidia de los gobernantes locales”, señalan desde el PP.

“Acudir cuando nos llaman los vecinos, denunciar todo lo que a ellos les molesta y falta, y aportar fotografías que acreditan fehacientemente la triste realidad en la que viven barrios y pueblos es para el equipo de Gobierno confundir a la opinión pública. Lo dicen porque ésta sabe perfectamente que todo está muy bien atendido. Podemos sepultar al concejal de Medio Rural en fotografías de baches, zarzas, suciedad, basura sin recoger, infraestructuras sin arreglar, viales impracticables, aceras que escupen agua cuando llueve, asfalto en condiciones deplorables, cunetas colmatadas, señales absolutamente ilegibles y así hasta donde quiera”, asegura Lidia Coca.

La “excusita”, dicen desde el PP, de que “todo está en ejecución ya no se la traga nadie”. Según los populares, “pasan los meses y todo sigue en ejecución, todo va a ser hecho en el futuro, todo es culpa de los anteriores, todo está en proceso de licitación, cuando la licitación no va todo es culpa de los funcionarios. Ya hay que tener poca imaginación para decir que publicamos fotos de baches reparados. Desde que ha dicho eso no paran de mandarnos fotos de baches. Las ponemos a disposición del señor concejal, que como no pisa la calle no se entera, eso sí que amplíe la memoria del correo, porque no va a dar abasto para tanta foto. La gente dice que ya hay que tener atrevimiento para quererse colgar medallas teniendo el municipio como lo tienen, y que mejor un poco de discreción”.

Lo que sería más conveniente aún, a jucio de los populares, “es que, por un poquito de pudor, procurase no ponerse las medallas de lo que hace la Junta, como le ha pasado con la Iglesia de Santa María de Vizbayo. Así le salen como al alcalde cuando remata obras, como las de la calle Estafeta, milenios sin intervenir en sitios donde la primera parte de las obras es de la anterior corporación del PP. No extraña que se tengan que apropiar de lo que hacen los demás porque lo único que dejan ellos es este estado generalizado de abandono. Suponemos que la protesta de las familias por el estado de las inmediaciones del colegio de Navaliegos también lo inventamos nosotros y que la gente se dedica a ir por ese entorno a la caza de baches y baldosas levantadas”.