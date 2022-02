Abascal: "Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo"

El presidente nacional de Vox aegura que no exigirá "ni más ni menos" de lo que le corresponde

El cabeza de lista de Vox a las Cortes de Castilla y León por Valladolid, Juan García Gallardo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal. / R. Cacho

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, aseguró en Valladolid que al hasta ahora canditado de la formación a la Presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo se le está "poniendo cara" de vicepresidente del futuro Gobierno autonómico, tras el resultado de las elecciones del 13 de febrero. Y es que destacó que Vox no exigirá "ni más ni menos" de lo que le corresponde, tras haber obtenido 13 procuradores. De ahí que apuntara que su formación tiene el "derecho" y el "deber" de formar gobierno en Castilla y León.

Abascal apuntó que los castellanos y leoneses han hablado, por lo que exige "respeto" al veredicto del "pueblo soberano". De ahí que anunciara que sobre la mesa para la formación de un futuro gobierno de la Junta está el programa electoral con el que ha concurrido Vox a las elecciones autonómicas. Citó que la reindustrialización de la Comunidad será uno de los ejes del futuro Gobierno, sin olvidar al campo ya que precisó que la agricultura y la ganadería deben "recuperar" el futuro que se les ha arrebato. Además, señaló que otro de los asuntos que estarán en las negociaciones serán los jóvenes, para que puedan seguir prosperando en Castilla y León.

Instalado en el escenario colocado en el exterior del Hotel AC Palacio de Santa Ana de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y bajo la lluvia que caía, el presidente de Vox anunció que Vox será los "tribunos" de la España de provincias. De ahí que apuntara que los programas electorales de las "plataformas" en León, Ávila y Soria también estarán en la mesa de negociación. "Vamos hacer que sus demandas legítima sean escuchadas", sentenció. También se refirió a otros movimientos en provincias como Salamanca, Burgos, Segovia, Palencia y Zamora e incluso comarcas como el Bierzo.

"No se nos oculta la importancia de la pluralidad de España, no se nos escapa como el centralismo autonómico ha convertido a algunas provincias en las auténticas perjudicadas. Somos conscientes cómo la España interior ha sufrido por que los separatistas en Cataluña y el País Vasco se lo llevaban todo mientras aquí faltaban las infraestructuras, los servicios públicos y la esperanza para la juventud", significó.

El presidente nacional de Vox tuvo palabras para el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta. Hasta el punto que gritó que España quiere "más gallardos y menos rufianes". Se refirió a García-Gallardo como un joven recién llegado a la política, que ha hecho "historia" y peleará por Castilla y por León. "Él es el símbolo de la juventud de la Comunidad que ha tenido que dejar su tierra por la despolbación y condenada al destierro. Ahora, está aquí para luchar desde su tierra y por todos vosotros", afirmó.

Además, reconoció que los resultados obtenidos por Vox en las elecciones de Castilla y León están por encima de las "expectativas" de la formación, con 13 diputados autonómicos y más de 200.000 votos, que supone el 17,6 por ciento del voto, y con una representación en ocho de las nueve provincias, salvo en Soria.

Santiago Abascal aprovechó para denunciar los "insultos" y "demonización" que ha padecido Vox por parte de sus adversarios y los medios de comunicación. "No hay una militancia mejor ni más valiente en toda España que la de Vox", espetó. También cargó contra una parte importante de las "casas demoscópicas" jugaban a desalentar a la ciudadanía. "No han intentado predecir los resultados si no influir en el voto. Los tezanos de izquierdas y de derechas han jugado con las encuestas de una manera corrupta", remarcó.

Frente popular de socialistas y comunistas

En este sentido, destacó la "gran" utilidad de Vox para detener al "frente popular de socialistas y comunistas, separatistas e independistas de España", tal y como ha quedado demostrado en Andalucía, Madrid, Murcia y, ahora, en Castilla y León. "Hemos salvado a esta región de la amenaza de comunistas, socialistas y sanchistas", espetó. Y es que aseguró que Vox será la "gran" alternativa política y de "mayor"utilidad para expulsar a Pedro Sánchez del poder, mientras que sus seguidores le gritaban 'presidente', 'presidente'

Antes de acabar su intervención ante más de un centenar de afiliados y simpatizantes, Santiago Abascal apuntó que en los próximos días, "sin prisa pero sin pausa", Vox hablará con todas las fuerzas políticas. "Esperamos poder daros grandes alegrías y devolver la esperanza al conjunto de los habitantes de esta tierra. Viva Castilla la Vieja, Viva León y Viva España", declaró.