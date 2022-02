Abascal descarta líneas rojas para apoyar a Mañueco pero se ve con derecho a entrar en la Junta

El presidente de Vox afirma que no son "lunáticos maximalistas" para imponer sus principios y reconoce que cuando no hay mayoría absoluta, todos tienen que ceder

Santiago Abascal participa en un acto de campaña de Vox en Ponferrada. / C. Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, segura que no hay ninguna línea roja programática para apoyar la investidura del líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de la Junta de Castilla y León, pero insiste en que su partido tiene el derecho y el deber de entrar en el Gobierno autonómico. "No somos ni más ni menos que nadie. Los votantes de Vox no valen menos que los de Ciudadanos. Queremos el mismo trato”.

En una entrevista publicada hoy por El Norte de Castilla, Abascal considera que ha llegado el momento de que Vox entre en los gobiernos y afirma que aunque la derogación de las leyes de género, la memoria histórica o la de igualdad formarán parte de la negociación, recalca que no son "lunáticos maximalistas" para imponer sus principios. "En los gobiernos, cuando no se tiene mayoría absoluta, todos tenemos que ceder”.

A su vez, no descarta ningún escenario, desde la repetición de las elecciones hasta un gobierno de coalición entre PP y Vox y a que Mañueco sea investido con un acuerdo con el PSOE, pero lo que tiene claro es que no habrá una colaboración externa de Vox sin entrar en el Gobierno. “Ya hemos tenido esa experiencia con el PP en Madrid, Murcia, Andalucía y han sido experiencias fracasadas. Si el PP no gobierna con nosotros, si no tiene una vigilancia, no cumple los pactos”.

En este sentido, sobre el posible acuerdo con el PSOE, Abascal resalta que si el PP se niega a que puedan gobernar, “desde una perspectiva infantil de la política y mantiene que no tenemos derecho”, tendrá que contar con los votos socialistas. “Nosotros no nos vamos a bajar del burro. No tenemos miedo a una repetición electoral, aunque no la deseamos por el coste que suponen y porque representa un fracaso de la política”.

En la entrevista, el líder de Vox también deja claro que tener una vicepresidencia en la Junta será una de las condiciones y apunta que las carteras son más discutibles. Además, resalta que son partidarios de reducir el número de consejerías y argumenta que exigirán una representación proporcional a sus resultados. No obstante, reconoce el interés por hacerse con Agricultura, pero asegura que irán "a la negociación de forma cabal y dialogante".

Por otra parte, Abascal también reconoce las malas relaciones con el líder nacional del PP, Pablo Casado, pero señala que hay diferencia entre las declaraciones de la dirección nacional “con gran insolencia hacia nosotros”, y las de Mañueco. “Mañueco ha aceptado el resultado electoral, pero Casado no”.

Al mismo tiempo, y preguntado sobre si Vox es solo una marca y no tiene cuadros para gobernar, asegura que cuentan con un gran equipo y una cantera. Aunque reconoce que Juan García Gallardo era un desconocido, argumenta que eso no significa que no tenga una gran capacidad de gestión. “ Vox tiene los mejores parlamentarios de Congreso, y eso se va a reproducir en las Cortes de Castilla y León. Vox es ya una alternativa política muy sólida, con muchos cuadros, es un partido organizado en todo el territorio nacional”.

Sobre su rechazo a que Vox sea etiquetado como partido de ultraderecha, Abascal indica que algunos medios tienen la intención de demonizarles y asegura que sus posiciones no son extremistas, ya que tienen un gran apoyo social y están asentadas en el sentido común. “Las etiquetas no tienen efecto para prevenir sobre Vox, solo son insultos a nuestros votantes”.

Por último, sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, Abascal considera que se está alejando, aunque considera necesario que se produzca, ya que en Andalucía, como se ha visto en Castilla y León, el Parlamento ya no representa a la voluntad de los andaluces. “Si se vota en Andalucía, la representación va a ser notablemente distinta a la de este momento”.