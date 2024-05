Abogados y procuradores del turno de oficio mantienen sus exigencias tras seis meses de huelga

Los abogados y procuradores del turno de oficio de Ponferrada volvieron a exigir este viernes medidas que dignifiquen su labor, entre las que destacan la redacción de un estatuto profesional, el cobro de todo su trabajo, aunque no se reconozca el derecho a la justicia gratuita de su defendido, o derecho a descanso, vacaciones y conciliación laboral.

Los letrados secundaron una nueva concentración de protesta, convocada a nivel nacional, cuando están a punto de cumplirse seis meses del inicio de una huelga indefinida en este servicio de justicia gratuita sin que el Ministerio de Justicia se haya sentado a hablar con ellos. También, denuncian la pasividad y el escaso apoyo que han recibido por parte del Colegio de Abogados de León.

“Trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año en defensa de los que tienen menos recursos, y no tenemos derecho a vacaciones, conciliación ni desconexión”, dijo la portavoz de los abogados de Ponferrada, Alejandra Azcorra. A esto se suma el tiempo que tardan en cobrar por su trabajo y que, incluso, a veces no llegan a cobrarlo si a su defendido no se le reconoce el derecho a la justicia gratuita. “Si se le niega esa justicia gratuita la administración no nos paga y tenemos que reclamar el cobro al fallido beneficiario y casi nunca conseguimos cobrar, a pesar de que el trabajo ya está hecho”, explicó.

Azcorra cree que esta profesión merece “dignidad”, como cualquier otra. “A finales de abril de este año hemos cobrado los servicios correspondientes hasta febrero de 2023”, denunció.

Por eso reclaman un estatuto específico para el Turno de Oficio, que garantice el pago de todos los trabajos prestados, que se paguen en un máximo de 30 días, la actualización al IPC, la cotización con carácter retroactivo y regular descansos, entre otras medidas. “Mostramos nuestra repulsa al silencio de la administración tras seis meses de huelga, así como de nuestros colegios profesionales. Es incomprensible que no se haya abordado ningún tipo de negociación”, dijo.

Azcorra también aseguró que trabajan en condiciones de “esclavitud”. “Los letrados y procuradores estamos obligados a prestar el servicio, no es voluntario, y se presta en las condiciones que nos marcan”, aseguró y añadió: “No podemos dejar el servicio”.

La abogada también recordó que prácticamente todos los abogados y procuradores del Turno de Oficio del Partido Judicial de Ponferrada se han dado de baja “en bloque”, algo que tendrá especial relevancia a partir del 1 de julio, cuando hayan completado las guardias marcadas para los primeros seis meses del año por parte del Colegio de Abogados. A partir de ahí dejarán de atender los casos penales, como la violencia de género, como ya lo están haciendo con los de carácter social y civil. “El social está prácticamente ya paralizado porque el derecho a la huelga es un derecho fundamental que hay que respetar”, afirmó Azcorra.

“Nuestra comunicación con el Colegio de Abogados no es muy buena. Nos tememos que lo que hará el Colegio es dar de alta a todos los letrados del Partido Judicial, incluso a aquellos que nunca hayan estado en el Turno de Oficio, porque es lo que han hecho en otros lugares”, finaliza.