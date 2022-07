Protesta de los abogados del turno de oficio ante los Juzgados de Ponferrada. / QUINITO

Los abogados bercianos del turno de oficio se concentraron este martes a las puertas de los Juzgados de Ponferrada bajo el lema 'La abogacía cumple, el Ministerio no' para poner de manifiesto y reclamar los impagos por parte del Ministerio a las actuaciones de justicia gratuita que están llevando a cabo. En concreto, según señaló la presidenta de la delegación berciana del Colegio de Abogados de León, Yolanda Álvarez, se les deben sus retribuciones desde el pasado mes de marzo.

Según explicó Álvarez, el retraso se debe, en parte, a temas burocráticos, ya que "aunque los procedimientos se inician con una designación provisional de justicia gratuita, no se hacen los pagos hasta que esté reconocida definitivamente, algo para lo que pueden pasar meses. Lo lógico sería entonces que no empezáramos a trabajar hasta que esté reconocida, pero no es así. Si la justicia gratuita se deniega, que sea el Estado el que después reclame al justiciable, como hace Hacienda".

Yolanda Álvarez fue más lejos en sus reivindicaciones y recordó que, además de este retraso en los pagos, "hace años que venimos exigiendo una nueva Ley de Justicia Gratuita (la actual es de 1996) para dar cobertura a todas esas actuaciones que realizamos y que no nos pagan, pero el Ministerio tiene un anteproyecto que nunca acaba de convertirse en proyecto". En ese sentido, puso como ejemplo que tras la última reforma del Código Penal las personas jurídicas (sociedades anónimas y limitadas) pueden ser investigadas y condenadas en un procedimiento penal, pero sin embargo no están reconocidas como sujetos de justicia gratuita, por lo que esos expedientes no les son abonados a los letrados.

Por último, Álvarez lamentó que "el Ministerio sabe que tiene uno de los mejores sistemas de asistencia jurídica gratuita del mundo, pero luego no nos tiene en idéntica consideración a la hora de abonar nuestra retribución".