Abraham Nistal, el campanero más joven del Bierzo: "No hay campaneros porque la gente joven no suele interesarse por esto"

La afición de Abraham Nistal Ríos, el campanero más joven del Bierzo, que con 12 años se encarga de tocar las campanas de varias iglesias de la comarca, se remonta años atrás. Su pasión por las campanas le viene desde la cuna, ya que con tan solo dos años, lo único que quería era jugar con campanas de mano. Su madre, Rosa, recuerda que en el bolso "no llevaba coches ni nada de eso, siempre una campana". De vacaciones, Abraham siempre llevaba su campana consigo, era su fiel compañera de viajes. Y cuando tocaba celebrar algún cumpleaños, Abraham no lo hacía con el tradicional cumpleaños feliz, sino a toque de campana.

Con el paso de los años, su afición por las campanas continuó, aprendiendo muchas de las cosas que sabe como lo hacen hoy en día los jóvenes, por Internet. Abraham se ponía vídeos de gente tocando las campanas, uno tras otro, era algo que disfrutaba. Un día cualquiera de junio de 2021 sonaron las campanas en la Basílica de la Encina y Abraham, curioso y asombrado, se acercó. Don Antolín, el párroco, le preguntó si le quería ayudar, a lo que el joven no dudó en decir que sí. Fue la primera vez que este ponferradino veía, en vivo y en directo, voltear una campana. A partir de ese momento, Abraham comenzó a acudir a diferentes iglesias del Bierzo para ver cómo otros campaneros volteaban las campanas: Campo, San Pedro, Cubillos...

Un día, en Espinoso de Compludo, Abraham se encontró al sacerdote Matías, y a partir de ahí empezó a acompañarle a tocar las campanas en varias iglesias. Así comenzó su andadura. En la novena de la Encina de ese mismo año, 2021, Abraham vio al sacerdote de Cubillos del Sil, el pueblo de su padre, y éste, tras ver su interés, le citó para ir a ayudar en la iglesia. Abraham recuerda que había una cadena colgada de la campana en el coro de la iglesia de Cubillos que no usaban, y convenció al cura para tocarla. Con el paso del tiempo, cogió confianza y decidió ir un paso más allá: se subió a la torre. Cogió todavía más confianza con las campanas y con cariño las cuidaba y les daba el mantenimiento necesario, labor en la que siempre le ha acompañado su abuelo Manolo. Entre otras cosas, se dedicaban a asegurarse de que estuvieran bien agarradas, que no hubiera problemas con algún tornillo en mal estado... En definitiva, las revisaban cada cierto tiempo para que Abraham pudiera seguir disfrutando de su pasión.

Durante estos dos años, el pequeño campanero ha ido todos y cada uno de los fines de semana a Cubillos del Sil a tocar las campanas, que antes de él, llevaban varios años sin sonar. Abraham cogió las riendas de esta perdida tradición y se ha encargado de ello, y con mucho gusto. Actualmente, Abraham toca en la Ermita de la Encarnación en Lombillo de los Barrios, y en la Capilla de la Visitación en Salas de los Barrios. Aunque ahora, ambas se encuentran en estado de cierre temporal por arreglo, a la espera de "ver que hacen".

Nueve son los pueblos alrededor de la comarca en los que Abraham ha hecho sonar las campanas: en la Iglesia de san Juan Bautista en Bouzas; en la Iglesia de San Justo en Compludo; en la Iglesia de san Miguel Arcángel en Espinoso de Compludo; en la Iglesia Parroquial de San Martín en Salas de los Barrios; en la Ermita de Nuestra Señora Santa María de la Visitación en Salas de los Barrios; en la Ermita de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación en Lombillo de los Barrios; en la Iglesia de Santa Eulalia en Finolledo; en Santuario Mariano, de Nuestra Señora de la Peña en Congosto; en la Iglesia Parroquial de San Cristóbal, en Cubillos del Sil; y en la Iglesia Parroquial Santa María de Campo, en Campo.

Asimismo, hace poco tiempo Abraham comenzó a formar parte de la Asociación Cultural de Campaneros de Galicia, ya que aquí en el Bierzo, no hay ninguna asociación. "Estoy ahí para juntarme con más gente a la que le gustan mis intereses y conocer nuevos sitios para promover el toque manual de campanas", asegura Abraham. Una vez cada dos meses, aproximadamente, Abraham viaja hasta Galicia y participa en los actos de la asociación. El pasado 30 de diciembre pudo tocar las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, un toque festivo con motivo de la fiesta de Santiago.

Además, este ponferradino no solo es campanero, sino que también participa en los actos religiosos de las iglesias, como encargado, y también es monaguillo. En un futuro, le gustaría llevar a cabo la carrera de sacerdocio.

Toques de campana

Abraham cuenta que actualmente, los toques de campana en uso son el toque fúnebre, el dominical, el ordinario y el festivo, su favorito, pues es "en el que se tocan más las campanas", señala.

Asimismo, el pequeño campanero explica que su toque manual de campana favorito es voltear, "porque te entretiene más", ya que consiste en el giro de la campana sobre su eje ocasionando un golpe repentino de badajo, que normalmente se utiliza en señal de aviso litúrgico festivo. El repique, sin embargo, consiste en un toque rápido de badajo, interpretando una melodía con un significado de aviso, que sirve por ejemplo, para cuando hay fuego, explica Abraham.

Tradición en el Bierzo

En el Bierzo siempre ha existido verdadera tradición por el toque de campanas, aunque "está perdida por la falta de campaneros y el interés", afirma Abraham. Actualmente, "solo hay cuatro campaneros, que yo conozca, dos en la Peña de Congosto y uno en la parroquia de Campo", asegura. "No hay campaneros porque la gente joven no suele interesarse por esto". Una tradición que poco a poco se ha ido perdiendo y que continuará por este camino "si no se hace algo, como hacer alguna escuela, o que los colegios enseñen la historia del toque de campanas, que es cultura en la comarca", señala.

El mantenimiento de las torres es otro de los grandes problemas por los que el toque de campanas va desapareciendo de los pueblos. La mayor parte de los campanarios del Bierzo no están en condiciones para poder subir, "da miedo". En general, se encuentran en mal estado, los accesos están complicados y los campanarios no tienen el mantenimiento correcto. Se salvan, sostiene, el de Finolledo, el de Cubillos y el de Congosto. En el primero de ellos porque la torre fue restaurada hace poco, en el segundo, porque Congosto es el santuario de la Peña y en el tercero, Cubillos, porque su abuelo Manolo ha ayudado mucho, asegura.

Tipos de campanas en el Bierzo

Existen tres tipos de campanas en el Bierzo, explica Abraham. Las campanas góticas, que tienden a tener el sonido seco y luego vibrar, como por ejemplo, las que hay en Lombillo o en Compludo.

Luego están las campanas romanas, como es la de Salas de los Barrios. Se caracterizan, asevera Abraham, por un sonido ronco y una forma achatada. Salas cuenta con otro tipo de campana, la campana esquilón gótica, a caballo entre la esquilonada y la gótica.

Por último, en el Bierzo se pueden ver campanas esquilonadas, las clásicas. "Están en casi todas las iglesias actuales y en algunos pueblos". En estas, el sonido presenta una vibración continua.

Patrimonio de la Humanidad

El 30 de noviembre de 2022, la UNESCO declaró el toque de campanas Patrimonio inmaterial de la Humanidad. "A lo largo de los siglos, el toque de campanas ha servido como medio de expresión y comunicación en España, cumpliendo una serie de funciones sociales, desde el intercambio de información hasta la coordinación, la protección y la cohesión. Los mensajes codificados que se transmiten a través de los distintos tañidos son reconocidos por las distintas comunidades y contribuyen a estructurar la vida local", explican desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Abraham cree que, aunque "es una buena manera de poner en importancia una tradición y un valor histórico español", no va a cambiar que la tradición se está perdiendo y que los jóvenes no se interesan por ello.