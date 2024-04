Absuelta a la alcaldesa de Fabero de un delito de prevaricación

El Juzgado de lo Penal de Ponferrada ha absuelto a la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, y a dos funcionarios de dicho Ayuntamiento de sendos delitos de prevaricación al considerar que las pruebas obrantes en la causa se han mostrado insuficientes para entender acreditada la comisión de dicho delito.

La sentencia recuerda que “el principio de presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la Constitución, determina que los Tribunales no han de formular un pronunciamiento condenatorio mientras no se alcance un razonable grado de certeza sobre la culpabilidad del inculpado, basada en una ponderada valoración de los medios probatorios obtenidos con garantías, para lo cual se requiere que exista en primer lugar un mínimo de actividad probatoria de cargo, y después, al apreciar en conciencia las pruebas, que el Tribunal no realice un injustificado ejercicio de la facultad de libre apreciación, haciendo valoraciones subjetivas sin base ni conexión lógica con los hechos”.

De este modo, el magistrado señala que no ha quedado probado “más allá de toda duda razonable, tras el análisis de la prueba en su conjunto, que los dos funcionarios, como miembros de la Comisión de Selección para la contratación temporal de personal laboral del Ayuntamiento de Fabero, designaran y propusieran la contratación de tres personas sin que las mismas tuvieran los méritos y la capacidad profesional o laboral necesarios o sin que cumplieran con los requisitos singulares exigidos”.

Asimismo, la sentencia apunta que tampoco ha quedado probado que la alcaldesa “ordenara, sugiriera o diera instrucciones a los miembros de la Comisión de Selección para que procedieran a designar a estas personas para su contratación temporal como personal laboral favoreciéndoles frente a otros solicitantes de la bolsa de empleo”.

De este modo, el magistrado absuelve tanto a Mari Paz Martínez como a los dos funcionarios.

Cabe recordar que esta causa llevó consigo que la alcaldesa de Fabero no pudiera presentarse a las pasadas elecciones municipales como candidata del PSOE, haciéndolo por Independientes por Fabero, con los que consiguió la victoria que la mantiene en la alcaldía.