Absuelven a los responsables de Friger de alzamiento de bienes

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada ha absuelto a los seis acusados, antiguos responsables de la empresa de frío industrial Friger, de las penas de prisión solicitadas por la fiscalía y 22 extrabajadores. Así lo ha adelantado Radio Bierzo. Estos reclamaban cerca de un millón de euros en deudas salariales y penas de tres años de cárcel para cada acusado, entre ellos el administrador de la empresa, Silvestre Blanco, su hermano Bienvenido y sus hijos.

El conflicto deriva de la quiebra de Friger, que llegó a emplear a 800 personas y operaba en varios países de Europa y América. En 2010, la empresa entró en crisis y tres años después, 22 trabajadores solicitaron la extinción de sus contratos. Aunque cobraron el 35% de sus salarios a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), demandaban el pago del resto de la deuda a los empresarios.

El tribunal consideró que no hubo delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes, ya que no se probó que los acusados se enriquecieran durante el proceso de liquidación. Según la sentencia, la venta y transmisión de bienes entre los responsables de la empresa tenía el objetivo de saldar deudas y no se demostró la existencia de una sucesión fraudulenta de patrimonio. Además, la empresa ofreció planes de viabilidad y bienes que habrían permitido pagar parte de la deuda, aunque los empleados no aceptaron el plan propuesto.

Tal y como asegura Radio Bierzo, el fallo también señala que los trabajadores no solicitaron un concurso de acreedores en su momento, lo que podría haber mejorado su situación. Tras más de un mes de juicio, el juzgado decretó la absolución de los acusados y la imposición de costas de oficio, abriendo un plazo de diez días para la apelación.

Los extrabajadores, decepcionados por la resolución, han anunciado que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial, confiando en que una revisión del caso por cinco magistrados pueda modificar el veredicto. Consideran que los responsables de Friger han ocultado información y expresan sorpresa por el hecho de que el juez no haya dado peso a los argumentos de la fiscalía, que también solicitaba penas de prisión.