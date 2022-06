La ordenanza de acceso a zonas peatonales de Ponferrada será efectiva el 1 de enero

Casco antiguo de Ponferrada. / QUINITO

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes aprobó la ordenanza reguladora del sistema de acceso con vehículos a las zonas peatonales de la ciudad con los votos a favor del equipo de gobierno y el PRB y la abstención del resto de grupos.

El concejal de Movilidad, José Antonio Cartón, aclaró que, una vez que esta ordenanza entre en vigor, tendrá una cadencia de seis meses, siendo totalmente efectiva a partir del 1 de enero de 2023. La misma contempla la creación de una tarjeta para residentes, así como facilidades de acceso para tareas de carga y descarga. El portavoz del PP, Marco Morala, concedió que "se trata de una ordenanza necesaria, pero que llega con tres años de retraso", un periodo temporal que Tarsicio Carballo amplió a "veinte años".

Reintegro de gastos no justificados

El pleno también aprobó el requerimiento del importe a reintegrar por los grupos municipales del PSOE, PRB, Ciudadanos y USE Bierzo correspondiente a la justificación de los gastos atendidos con la aportación económica municipal en el ejercicio 2022. De este modo, el PSOE deberá devolver 814,82 euros; el PRB, 116,98; Ciudadanos, 536,28; y USE Bierzo, 382,71. El portavoz de esta última formación, Samuel Folgueral, mostró su disconformidad con este informe, mientras que Ruth Morales matizó que, en el caso de Ciudadanos, el importe a devolver corresponde a un dinero no gastado "y no mal justificado".

Por su parte, el concejal no adscrito, Manuel De la Fuente, aprovechó este punto para señalar que "lo de menos son los 814 euros que tiene que devolver el PSOE, lo que sí nos debe preocupar es que la concejala de Hacienda haya tenido este lapsus, tratándose además de una experta en finanzas como es ella". Asimismo, recordó que "sólo se está hablando de dinero y yo aún estoy esperando a que se me adjudique un despacho donde instalar mi ordenador y mi impresora. No estoy en las mismas condiciones que el resto de concejales y se están vulnerando mis derechos fundamentales".

Nuevas calles en Manzanedo de Valdueza

Por otro lado, el pleno aprobó la nominación de cinco nuevas calles en Manzanedo de Valdueza atendiendo a la "necesidad constatada y solicitada por los vecinos, que habitaban en calles sin nombre o estaban empadronados en lugares inexactos por esa falta de nombre en las calles", según explicó Concepción de Vega. Así, a las actuales calle Real y De la Iglesia, se añadirán las calles La Veiga, Reguera del Val, Reguera de la Encina, Ancha y Pinilla.

Asimismo, la sesión plenaria aprobó por asentimiento la adhesión del Ayuntamiento a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud.