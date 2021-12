La Constitución congrega a la clase política berciana en torno a la concordia y el consenso

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ponferrada acogió este 6 de diciembre el tradicional acto conmemorativo por el día de la Constitución española, que fue ratificada en referéndum tal fecha como esta hace 43 años.

Entre el público, se pudo encontrar a autoridades religiosas, militares y civiles, así como prebostes de la historia de Ponferrada como Don Manuel Ángel Fernández Arias, quien fuera diputado constituyente en el 78. Don Manuel Ángel, historia viva de la capital del Bierzo, fue homenajeado el año pasado en el acto que se hizo para conmemorar la Constitución.

Todo ellos escucharon con respeto los discursos de los distintos partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ponferrada, así como los de los dos niños que hablaron para terminar el acto, en lo que fue la parte más dulce y aplaudida de la jornada.

El alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, hizo unas declaraciones previamente al acto en las que apostó por utilizar la fecha señalada para pedir “concordia” a la oposición, que dijo que está “echada al monte” y les recomendó tomar nota de su labor, en el mandato pasado, pues “nuestra oposición no era así”, dijo Ramón, “y no nos fue mal”, sentenció.

Una vez en la “casa de todos”, tal y como definió el alcalde al consistorio, y dadas las preceptivas bienvenidas, le fue dado el uso de la palabra a la concejala de Podemos Lorena González, que catalogó a la constitución del 78 de “acuerdo de paz” tras la dictadura ocasionada por los “traidores a la patria” y lamentó los “discursos de odio” que, según González, están llegando a las instituciones de la mano de la “extrema derecha”. Tras 43 años, argumentó la portavoz morada, “la Constitución no puede ser un convidado de piedra” y debe actualizarse para alcanzar una plena democracia, a juicio de la concejal de Igualdad de Ponferrada.

El que fuera alcalde de la ciudad, Samuel Folgueral, tomó la palabra en nombre de su grupo, USE Bierzo, y abogó por responder a los valores de la Constitución no utilizando “el menoscabo” y evitando la identificación de “los buenos” con “los nuestros”. Asimismo propuso dejar de echar culpas a los de fuera, no “ampliar el listado de enemigos” y abandonar la lucha de “bandos etiquetados”.

En nombre de Ciudadanos, Teresa García Magaz recordó que en Estados Unidos de América no existe un cuestionamiento de su constitución, aprobada en 1.787, porque entienden que el texto es un “legado transgeneracional”. “Nadie la invalida” por no ser refrendada cada cierto tiempo, señaló Magaz, quien revindicó la carta magna y la transición como un “ejemplo para las naciones del mundo civilizado”. También alertó de que los “enemigos de la democracia” siguen activos aunque “travestidos de socios de Gobierno”, explicó la portavoz naranja, que abogó por abonar un país de “paz, progreso y convivencia”.

Por parte del Coalición por el Bierzo, Iván Alonso aprovechó su discurso para insistir en la necesidad de que el Consejo Comarcal del Bierzo asuma más competencias, como podría ser la sanidad rural. Dijo que la Junta de Castilla y León es “lesiva” para la comarca y criticó que no exista una revisión de las divisiones territoriales anteriores a la constitución, en referencia explícita al mapa de provincias de De Burgos del año 1.833. Alonso quiso mirarse en el espejo del Vall d’Arán y pidió “igualdad” para la España vaciada y en particular para “el Bierzo vacilado”.

Lidia Coca fue la encargada de poner voz a las posturas del Partido Popular dada la ausencia de Marco Morala, por enfermedad, y entonó un sentido discurso que comenzó recordando a los afectados por la COVID-19 y señalando que la normalidad “no ha terminado de regresar”. También destacó la situación económica del municipio, en el que la pandemia ha hecho que “llueva sobre mojado” tras la crisis ligada a la descarbonificación. Coca abogó por el “consenso y diálogo” y no dejó de remarcar que, en su opinión el “populismo a corto plazo” puede llevar a una “sociedad desprotegida”, en alusión al debate existente sobre la reforma de la Ley de seguridad ciudadana.

Mabel Fernández, en nombre del PSOE, también hizo referencias a esta polémica pero en sentido contrario, al mentar dicha ley por su sobrenombre de “mordaza” y listarla como un incumplimiento de los “estándares internacionales” en materia de libertad de expresión, uno de los valores junto a la inclusión de las personas con diversidad funcional de todo tipo que destacó de la constitución española. La intervención de la portavoz socialista fue recibida con visibles asentimientos por la portavoz de Podemos, sobre todo cuando se hizo referencia a esa modificación de la Constitución que sustituirá el término “disminuidos” por “discapacitados”.

Los niños, los más aplaudidos

El acto en conmemoración del cuadragésimo tercer aniversario de la ratificación de la Constitución española concluyó con la intervención de una niña y un niño que, de haberlo hecho al inicio, habrían dejado el listón muy alto a los portavoces de los distintos grupos.

Con bondad, neutralidad y nulos implícitos partidarios, Iria y Mateo, del Espíritu Santo y la Cogolla, respectivamente, leyeron dos discursos muy bien preparados en los que loaron a la Constitución y remarcaron lo que, a su juicio, era más interesante del texto. Iria ligó la libertad de expresión a las redes sociales, un asunto generacional que los políticos que les precedieron en el uso de la palabra habían pasado por alto, y señaló que debe hacerse un buen uso de ese derecho para no ofender gratuitamente o vejar a nadie.

La joven también destacó los mecanismos de participación de la juventud que consagra la carta magna, y calificó de “grano de arena” su intervención en el acto, la más aplaudida en el salón de Plenos junto a la de su compañero.

Mateo, por su parte, expresó poéticamente que la Constitución es “el alma del Estado español”, compartió con los asistentes su observación sobre la importancia de la igualdad entre ciudadanos e hizó hincapié en el derecho a la educación, que tal y como recita el texto debe buscar el desarrollo integral de la persona.

Ambos oradores fueron obsequiados por el Ayuntamiento con un regalo a través de la persona del alcalde quien, para clausurar el evento, calificó los excelentes discursos de estos niños de “reconfortantes”.