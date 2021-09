Reivindicaciones y esperanza en el futuro del Bierzo en el acto institucional del día de la Encina

El presidende de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (centro) y (de izquierda a derecha) el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel; el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo; y el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán. / QUINITO

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidió en la mañana de este 8 de septiembre, día de la Encina, el acto institucional en el Ayuntamiento de Ponferrada con el que las autoridades han celebrado el también día del Bierzo.

El primero en tomar la palabra ha sido el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel. El presidente de la institución berciana ha querido enviar un mensaje de optimismo y esperanza en el día grande de la comarca: “si hemos sido capaces de tener casi superado un virus altamente mortal, unido a la crisis económica que ha supuesto para nuestra tierra el fin de las minas del carbón y de nuestras centrales térmicas, estoy convencido de que saldremos adelante”, ha asegurado Courel.

El presidente del consejo ha destacado el “potencial” económico del Bierzo en materia de turismo, agroalimentación e industria, por lo que ha mostrado su esperanza de que “gracias a los fondos que pueden y deben llegar”, la comarca sea de nuevo “un foco de creación de empleo y oportunidades”.

Aprovechando la presencia de autoridades de mayor rango, Courel reclamó inversiones en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias, telecomunicaciones para el medio rural y, también, una sede para la institución que preside. Dirigiéndose a Fernández Mañueco, pidió soluciones en materia de sanidad, tanto en lo relativo a la atención primaria en el mundo rural como en cuanto a servicios y especialidades en el Hospital El Bierzo, para lo que quiso hacer valer el peso demográfico de la comarca.

Javier Izquierdo, delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno en la comunidad autónoma de Castilla y León, Javier Izquierdo, tomó la palabra felicitando a los bercianos, loando a esta tierra y recordando a los 85.000 españoles que han perdido la vida a causa de la pandemia de coronavirus, a la par que conjugando un mensaje de esperanza, dada la evolución de la situación, un “éxito de la colaboración de todas las instituciones”.

Izquierdo reivindicó algunas medidas gubernamentales tomadas durante la crisis del COVID-19 como los erte, el ingreso mínimo vital o las ayudas a autónomos, un “escudo social” que en Castilla y León ha supuesto un monto de 587 millones de euros en prestaciones.

El delegado del Gobierno abogó por una “recuperación justa” que aprovechando los recursos europeos, modernice la economía de todo el país, también del Bierzo. Un reto, dijo, “al que tenemos que convocarnos todos desde la máxima colaboración entre las instituciones”.

“Una recuperación que en esta comarca pasa también por la transición energética justa en la que el Gobierno de España está fuertemente comprometido con El Bierzo, con la presencia de la CIUDEN en Ponferrada y con recursos económicos, como los 70 millones que se van a destinar a la restauración de cielos abiertos, entre los que destaca la gran corta de Fabero, o las ayudas a ayuntamientos y empresas derivadas de los convenios de transición justa. También con el apoyo de los ministerios de Industria y Transición Ecológica al mantenimiento de proyectos industriales como el de LM, en el marco de los acuerdos alcanzados por la empresa y los trabajadores”, aseguró Izquierdo, quien reiteró el compromiso del Gobierno con las infraestructuras y la conectividad en el Bierzo.

Olegario Ramón

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha dado la bienvenida a todos al Ayuntamiento de la capital berciana y ha defendido el papel de los consistorios como “infantería de la administración”, la más “cercana y accesible”, “la primera puerta a la que llama la ciudadanía”.

Ramón pidió que se prestara atención a la periferia y una asistencia a nivel hospitalario en atención primaria de calidad. Si la ciudadanía “ve que no sólo no se restan servicios en el medio rural, sino que se mejoran, si ve que la educación es una prioridad real con reflejo presupuestario, si ve que sus comunicaciones físicas y telemáticas están mejorando, si ve que el sistema de protección social ampara con garantía sus necesidades, si ve que se crea empleo y de cierta calidad, si ve que se siente reconocida y protegida por sus representantes públicos, si ve todo eso aceptará de buen grado el diseño territorial que nos hemos dado, aun cuando no fuera el que hubiera deseado o el que la geografía, la historia o la etnografía aconsejarían en aquel momento”, ha dicho el alcalde de Ponferrada.

En calidad de representante de la ciudadanía de Ponferrada y sus pueblos, pidió “un compromiso de las administraciones superiores que sea real, con dotación presupuestaria, con vocación transformadora, que tenga un reflejo real en las cifras del paro y en las de la renta per cápita y, a corto y medio plazo, en una reducción drástica del número de personas que nos han de abandonar buscando un futuro mejor lejos de nuestra tierra”.

Discurso del presidente de la Diputación

Tal y como recoge la Agencia Ical, el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, advirtió de que “el desarrollo de esta tierra no admite más demoras” y reclamó más implicación a la Junta en asuntos como el despegue definitivo del proyecto de tren turístico del Ponfeblino, la creación del parque agroalimentario del Bierzo comprometido por el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, o la solución al cierre de la Escuela Hogar de Ponferrada.

Igualmente, Morán reclamó al Ejecutivo autonómico que contribuya económicamente al establecimiento del servicio provincial de Bomberos y que impulse la extensión de las telecomunicaciones y el acceso a las nuevas tecnologías como un servicio “tan básico como la educación o la sanidad”.

Recibimiento a Fernández Mañueco

La asistencia del presidente de la Junta de Castilla y León convocó a buena parte de la clase política berciana en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada para recibir al jefe del ejecutivo autonómico y escuchar los discursos del acto institucional. Puede ver cómo se desarrolló la jornada en la fotogalería para EL BIERZO DIGITAL de QUINITO.