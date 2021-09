CB acusa al alcalde de Folgoso de discriminar a las pedanías

Momento de la votación que convirtió a José Antonio García en el nuevo alcalde. / QUINITO

Continúa el cruce de declaraciones entre Coalición por el Bierzo (CB) y el equipo de Gobierno del PP en Folgoso de la Ribera, al que los bercianistas acusan de dejar de lado a las pedanías en un trato que definen como “de auténtica vergüenza” y señalando que “con este trato no está perjudicando a CB, sino a sus convecinos, a los que no está dando los servicios que merecen”.

El portavoz de Coalición en el Ayuntamiento de Folgoso, Raúl Fernández, apunta en un comunicado que “no es necesario que nos inviten a trabajar, tal vez deberían invitarnos a descansar, puesto que desde que llegamos a la vida pública lo que hemos hecho ha sido de trabajar continuamente por el bien de nuestros ciudadanos, lo cual es evidente que el pueblo ha agradecido. No nos importan las relaciones internas en el equipo de Gobierno y su armonía o la falta de ella, lo que sí nos importa es la falta de trabajo, trabajo que no se ve en ningún momento. Estos señores tienen muchos problemas, y uno de ellos es no aceptar la realidad y tergiversarla hasta niveles enfermizos, no siendo capaces de asistir a la verdad ni en el número de habitantes de nuestro municipio”.

Por último, Fernández recordó que el actual alcalde “está gobernando con el apoyo de unos tránsfugas, lo cual va contra toda decencia y ética política”, lamentando que ni PP ni PSOE hayan hecho nada al respecto: “Lo que hayan hecho los ediles populares y los, en aquel momento, ediles socialistas, no nos preocupa (cada ciudadano tendrá su propia opinión). Lo que si nos preocupa es la actuación de los partidos políticos, puesto que cuando un edil desobedece o incumple el funcionamiento interno de dicho partido, sea el partido que sea, automáticamente tiene que ser expulsado. Si no es así ¿Qué credibilidad podemos ofrecer?”.