Adelino Pérez: “El Bierzo está entre las cinco denominaciones de origen con mejores vinos”

Llega otro Desayuno Digital de EBD, en esta ocasión con Adelino Pérez como invitado, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Bierzo.

¿Qué balance hace de la Feria del Vino de Cacabelos?

Muy positivo. Cacabelos la verdad que nunca defrauda y poco a poco siempre queremos hacer eventos más alternativos. Hemos hecho unas catas el jueves, el viernes la presentación donde se entregaron los premios y también este año se han incorporado unos premios a una persona de relevancia en el sector y a un joven viticultor.

Recientemente han estado en el Salón Gourmet de Madrid, ¿qué sensaciones se trae de allí?

Para nosotros lo más importante es la visibilidad, al final el Consejo Regulador no tiene que dedicarse tanto a bodegas puntuales sino a la promoción del Bierzo, de sus vinos, de sus variedades. Para eso necesitamos estar en lo salones, en las ferias más importantes y en este caso Madrid está reventando el sector a nivel turismo y hostelería y para nosotros es importante la visibilidad, estar allí presentes, y la verdad es que va un montón de gente ya no solo a nivel nacional.

En general, ¿en qué lugar están los vinos del Bierzo respecto al resto del país?

Ya no solo es que lo diga el Consejo Regulador, los bodegueros, la gente que elaboramos los vinos, al final los prescriptores, la prensa especializada y la generalista nos está poniendo, no voy a decir entre las dos o tres pero sí entre las cinco denominaciones de origen con mejores vinos.

¿Y a nivel internacional, cuáles son los principales países consumidores de vinos del Bierzo?

Sobre todo, los grandes consumidores de vino son los países anglosajones, y en ese sentido, Bierzo funciona muy bien, tanto con la variedad Mencía como con la variedad Godello que ahora mismo está muy de moda. Tanto en Estados Unidos como en Canadá y Reino Unido funcionan muy bien los vinos del Bierzo, es donde más vendemos.

Recientemente logró convencer a Tim Atkin para hacer un informe sobre la DO Bierzo. ¿Qué supone ese proyecto? ¿Tiene ya fecha para la visita?

Él es un Máster of Wine británico que escribe artículos y elabora informes. El informe Tim Atkin elabora unas puntuaciones y dentro de esas puntuaciones habrá bodegas que salgan más favorecidas que otras, pero él tiene muchas ganas de venir al Bierzo. Este tercer año lo hemos conseguido, llevamos casi tres años detrás de él y la última semana de mayo estará por aquí catando los vinos y visitando las bodegas para elaborar ese informe.

Hace poco saltó la polémica con la DO Rueda y su intención de elaborar godellos, que parece que se ha enfriado. ¿Cuál es su postura al respecto?

Justo salió la polémica durante un fin de semana y coincide que fue el Duero Wine que estábamos todos los consejos reguladores de Castilla y León, también el presidente de la DO Rueda, y al final creo que fue una metedura de pata de un representante de Asaja en Valladolid, que al final Asaja Bierzo le dijo que no podía dar esas manifestaciones cuando no son reales.

También sigue latente el problema de los macroparques de energías renovables, aunque hay varios proyectos que se han rechazado. ¿Hasta qué punto esto supondría un problema?

El Bierzo lo que tiene es esa singularidad, ese minifundio, ese paisaje. Siempre decimos que hacemos muy bien los vinos, que sabemos que lo que va dentro de la botella es algo muy elegante y muy bonito pero cuando salimos fuera e incluso cuando traemos a los prescriptores al Bierzo, no solo vendemos lo que hay dentro de esa botella, vendemos todo el Bierzo y la manera de hacer las cosas. Que de repente al lado de esa bodega familiar, ese pueblo, ese paraje impresionante te coloquen un mástil o te lo llenen todo de cables de luz, eso para nosotros sería perder toda la identidad.

¿Qué balance hace de sus dos primeros años al frente del Consejo Regulador? ¿Va cumpliendo sus objetivos?

Estamos muy contentos. Cada vez que salgo fuera a representar al Bierzo para mí es un orgullo y estoy encantado porque todo el mundo dice “qué suerte”, “qué bien lo estáis haciendo en el Bierzo”. Sobre todo porque nuestros principales objetivos los estamos cumpliendo.

¿Cuáles son los principales retos que afronta ahora la DO?

Sobre todo la comercialización y seguir viendo que esos vinos siguen en esa moda que decíamos, siguen con esos niveles de aceptación en los mercados y poco a poco en otras denominaciones, ya no tanto nacionales sino internacionales, al final esa valoración hay que ponerla en precio porque eso va repercutir en el viticultor. Nosotros queremos ayudar a la cadena desde abajo.

Nuestra última invitada a los desayunos fue Consuelo Ysart, presidenta de Bierzo Enoturismo. ¿Comparte su sensación de que falta mucho por hacer en esta materia?

El Consejo Regulador es socio de Bierzo Enoturismo por lo tanto la relación es muy buena y hace poco tuvimos una reunión para tratar de aprovechar nuestras sinergias y como podemos ayudarnos unos y otros. Siempre lo hemos comentado, falta la profesionalización del sector y ahí Bierzo Enoturismo tiene que dar ayudas a esas bodegas que realmente quieren conocer esa parte del enoturismo.

¿Cuáles son las próximas citas de promoción para la DO Bierzo?

Ahora ya prácticamente estamos terminando, en el mundo del vino hay que medir muy bien los tiempos y la parte de comercialización normalmente va de octubre a mayo. Ahora mismo queda otra feria en Londres a la que algunas bodegas irán, aunque el Consejo Regulador no participa en esta feria.