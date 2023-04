Adelino Pérez muestra su satisfacción sobre la declaración desfavorable del Parque eólico Busmayor

Asegura que desde la DO Bierzo "no podemos consentir que pongan parques eólicos y fotovoltaicos que acaben con nuestros viñedos y estropeen nuestro paisaje"

El presidente de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez. / QUINITO

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) emitía la mañana de este miércoles una declaración de impacto ambiental desfavorable para el proyecto "Parque eólico Busmayor", de 60 MW de potencia, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Trabadelo, Barjas, Ponferrada, Corullón, Toral de los Vados, Cacabelos, Villafranca del Bierzo, Arganza, Sancedo, Camponaraya, Cabañas Raras y Oencia, según aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles.

La mañana de este miércoles, en la presentación de la XXVI Feria del Vino de la Denominación de Origen Bierzo de Cacabelos, el presidente de la DO, Adelino Pérez, señalaba que el Bierzo es porcentualmente la región con más viñedo viejo del mundo. Por este motivo aseguraba, "no podemos consentir que desde las instituciones pongan parques eólicos y fotovoltaicos que acaben con nuestros viñedos y estropeen nuestro paisaje, porque la DO lucha por sus vinos pero dentro de esas botellas también van los parajes y los paisajes que tenemos en el Bierzo, por eso también tenemos la clasificación y para nosotros es muy importante".