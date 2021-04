Adiós al Libro de Familia… ¿y ahora qué?

Este viernes, 30 de abril, entra en vigor la normativa que permite la desaparición de este documento en papel para comenzar una nueva etapa digital, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida entra en vigor diez años después de que se planteara por primera vez bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

El documento será sustituido por un registro individual que se abrirá a cada recién nacido, al que se asignará un código personal, y donde se inscribirán todos los hechos relativos a la identidad y estado civil, entre otros.

El último libro se emitió este jueves

No obstante, los libros de familia en papel, el último de los cuales se emitió este jueves, siguen estando en vigor para todo tipo de trámites, si bien no se podrán ampliar. Es decir, una familia que tenga un nuevo hijo a partir de este viernes no lo podrá incluir en su libro de papel.

El Libro de Familia se emite por el Ministerio de Justicia de España y se tramita en el Registro Civil de los Juzgados Municipales.

100 años de historia

El Libro de Familia fue creado el 15 de noviembre de 1915 bajo el gobierno Alfonso XIII. Desde entonces, ha sufrido pocos cambios de diseño, salvo los introducidos a comienzos de la dictadura de Franco, cuando se incluyeron las fotos carné del matrimonio. Así, bajo la dictadura de Franco se pedía en las recepciones de los hoteles para comprobar que la pareja estaba casada. En 1981 las madres solteras pudieron tener su libro de familia, y en 2005 los matrimonios homosexuales.